Kontrolu nad sobom i svojim životom ne treba prepustiti drugima

U ovogodišnjem projektu “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama” u organizaciji Večernjeg lista i časopisa Zaposlena sudjeluje i Kata Leutar, vlasnica tvrtke Imea Consulting. Kao magistrica ekonomije 2008. počela je u realnom sektoru, u građevini, kao tajnica, pa u razdoblju od pet godina “prošetala” sve odjele, od logistike, nabave, marketinga i prodaje, da bi nakon toga preuzela vođenje odjela. Nakon privatne tvrtke želja joj je bila isprobati rad u korporaciji pa je karijeru nastavila u američkoj farmaceutskoj tvrtki kao menadžerica prodaje. Naposljetku, 2016. otvorila je vlastitu tvrtku, ujedinila ljubav prema psihologiji poslovanja i ljubav prema ljudima, pogotovo njihovu razvoju, i ponudila tržištu ono što je smatrala ključem uspjeha svakog poslovanja i potreba svake zajednice – sretan i zadovoljan pojedinac unutar bilo kojeg kolektiva.

Jeste li u počecima karijere imali formalnog mentora ili mentoricu i pamtite li kakav dobar savjet koji ste od starijih kolega dobili na početku karijere?Na žalost, na samom početku karijere nisam imala mentora ili mentoricu, no na početku svog poduzetničkog puta imala sam najbolju mentoricu na svijetu. Zapravo, nekoliko godina prije nego što sam se odlučila za svoj poslovni put, upoznala sam dr. Nadu Kaiser, ženu s 40 godina iskustva u coachingu, savjetovanju, terapiji i educiranju ljudi, koja mi je i danas mentorica i bez koje zasigurno sve ovo ne bi bilo isto. Moram ovdje naglasiti da se uz moju mentoricu čak promijenila i moja definicija mentorstva. Promijenila se definicija i perspektiva na savjete jer ljudi uglavnom prihvaćaju savjete koji odgovaraju njihovoj istini i s kojima rezoniraju. Pa je tako jedan dobar savjet, kad vas netko pita za savjet, da mu postavite pitanje: “Hoćeš poslušati moj savjet bez obzira na to kako ti se čini?” Odgovor je uglavnom “ne” te tako štedite i svoju energiju i vrijeme, a i odgovornost ostavljate tamo gdje bi i trebala biti.

Zašto je žensko mentorstvo važno i kako može pomoći mladim ženama da kreiraju svoj poslovni put?

Svi mi imamo veliku potrebu za pripadnošću i za razumijevanjem, a onda nekako kroz to uistinu dobijemo podršku koja nam znači da bismo jednostavnije slijedili svoj put. Mentorstvo u poslu, po meni, znači da vas netko razumije što god napravili, kako se kod osjećali i daje vam onaj osjećaj da vi možete biti vi bez straha od osude ili kritika. Mentorstvo znači da imate nekoga tko s vama dijeli slične vrijednosti i spreman je odvojiti i vrijeme i energiju da bi skupa s vama kreirao vašu strategiju uspjeha. Netko tko je voljan dijeliti svoje znanje i iskustvo kako biste vi mogli izabrati ono što vam od ponuđenog koristi u stvaranju svoje priče. Netko tko će vam sigurno biti potpora da stvorite svoj potpis i tko će vas uvijek podsjećati, na vama prihvatljiv način, da imate pravo izbora onda kad se negdje ili s nečim ne osjećate dobro. Netko tko će vam pomoći da ispunjavate svoje ciljeve, no isto tako učiti vas fleksibilnosti kad je potrebno promijeniti smjer da biste došli do svojih ciljeva. Mentor je netko tko je tu kad ga trebate i uz vas kad ste spremni pričati svoju priču. Nama ženama možda je malo teže u poslovnom svijetu jer najčešće same sebi postavljamo najvišu letvicu, same sebi najčešće stvaramo osjećaj da se trebamo dokazati pa je žensko mentorstvo odlično da možda i u perspektivi uspješne mentorice shvatimo da žena može i treba biti žena, da je kao takva dovoljno dobra i da posjeduje sve resurse da ostvari uspjeh koji želi.

Je li poslovni svijet, prema vašem iskustvu, još uvijek dominantno muški i je li ženska međusobna podrška važna da bi se ta neravnoteža promijenila?

Na svojem poslovnom putu puno sam se susretala s muškarcima i danas jako puno surađujem s njima, no nekako nisam sigurna da sam osoba koja vam može dati pravi odgovor na ovo pitanje. Možda zato što mi nikad fokus nije bio na tome tko dominira poslovnim svijetom, a možda zato što sa svojim klijentima živim filozofiju preuzimanja odgovornosti za sve ono što radimo i za sve ono što ne radimo. Svi mi imamo svoje uloge i svi smo mi jedinstveni i nekako mislim da je to samo još jedan od načina kako ne staviti fokus na sebe i na ono što želimo, a dopustiti da nas ometaju vanjski čimbenici. Filozofija kojom se vodim u radu sa svojim klijentima jest da kontrolu nad sobom i svojim životima ne trebaju prepustiti drugima, nebitno u kakvom poslovnom svijetu živimo, te da u svakom trenutku, ovisno o atraktivnosti cilja ili patnji, možemo napraviti promjenu koja će nas odvesti tamo gdje želimo biti. Ako se nalazimo u okruženju u kojem smatramo da dominiraju muškarci i mi s tim nismo O. K., postavlja se pitanje što možemo učiniti da to promijenimo.

Koje su odlike dobre mentorice?

Dobra mentorica je netko tko vas razumije, tko zna slušati, tko zna postavljati prava pitanja koja vas motiviraju i pozicioniraju tamo gdje sami sebe možda nikad ne biste. Netko tko ima iskustvo, tehnike i alate kojima može probuditi vašu kreativnost, ambiciju i samopouzdanje da ste baš vi ti koji možete ostvariti sve što možete zamisliti. Nekako, kad govorim o karakteristikama dobrog mentora, pojavljuje mi se slika moje mentorice i rečenica da je dobar mentor onaj koji vas zna susresti tamo gdje se vi nalazite i povesti vas u smjeru u kojem vi želite ići.

Mnoge mlade žene u velikoj su dvojbi je li ispravno odabrati obitelj ili karijeru, pitajući se je li moguće paralelno “gurati” obje uloge. Što biste im savjetovali?

Ispravno je odabrati ono što vas čini sretnima i ispunjenima, bilo da je to karijera ili obitelj. I naravno da je moguće “gurati” obje uloge ako je to ono što netko za sebe želi. Ono što smatram ključnim jest da mlade žene najprije provjere same sa sobom što njih čini sretnima i s čim one rezoniraju te je li njihov izbor ispunjavanje očekivanja okoline ili življenje sebe. One su te koje imaju pravo birati što žele i na koji način žele realizirati sebe. Često se bavim ovim pitanjima u radu sa ženama upravo zato što mlade žene imaju osjećaj da moraju birati jedno ili drugo i da je to izbor koji se događa samo jednom u životu, a time zaboravljaju na osnovno ljudsko pravo, pravo na promjenu mišljenja u svakom trenutku. Kada žene shvate da imaju pravo izbora i pravo na promjenu svojeg izbora, postaju slobodne i počinju živjeti sebe.