Jednodnevni skok S&P-a 500 iznad 2,5% zabilježen je 120 puta

Do sada nezabilježeni dnevni skok američkog burzovnog indeksa Dow Jonesa tamošnji analitičari pripisuju uobičajenim kratkotrajnim usponima unutar negativnog trenda, a što ponajbolje dokazuje činjenica da se euforija nije prelila na ostala svjetska tržišta. Nakon što je u srijedu Dow Jones skočio rekordnih 1086 bodova ili 4,98 posto, na 22.879 bodova, dok je S&P 500 porastao 4,96 posto, na 2467 bodova, europski su indeksi trgovanje u četvrtak opet otvorili u negativnom području. Oko 14 sati indeks europskih dionica STOXX 600 gubio je 1,1 posto vrijednosti, a od najvažnijih dioničkih mjerila u najtežoj je situaciji bio njemački DAX koji je pao dva posto. Što se tiče Azije, japanski je Nikkei skočio 3,9 posto, ali su zato kineski indeksi oslabili.

Kratkotrajno “božićno čudo”

Da će “božićno čudo” na Wall Streetu biti kratkog vijeka sugeriralo je jučerašnje kretanje terminskih ugovora na indekse koji su redom bili “u crvenom”. Analitičari kažu da ne postoji poseban razlog za taj uspon, osim što je izvješće MasterCarda pokazalo da je blagdanska potrošnja u SAD-u skočila više od pet posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, najviše u šest godina, na 850 milijardi dolara.

– Ovaj skok zahvaljuje se odluci ulagača da se izvuku iz izuzetno niskih pozicija na kojima su se našli prethodnih dana. Ovakve skokove, zabavne i uzbudljive, ne možete vidjeti na zdravom, normalnom tržištu – kaže Michael Antonelli, direktor u tvrtki Robert W. Baird. Brett Ewing, strateg u tvrtki First Franklin Financial Services pojašnjava kako je tržište bilo izuzetno podcijenjeno nakon pada u ponedjeljak.

– Sada je snažno poraslo, što je pozitivan signal, no još se ne može zaključiti da je korekcija cijena na niže okončana – kaže Ewing. Doug Ramsey, glavni investicijski direktor tvrtke Leuthold Weeden Capital Management ističe za Bloomberg kako ovakve uspone nije neobično vidjeti na “medvjeđem tržištu”.

Medvjedi smijenili bikove

Podsjetimo, “medvjedi” su na Wall Streetu smijenili 10-godišnju vladavinu “bikova” u ponedjeljak kada je S&P 500 izgubio petinu vrijednosti u odnosu na vrhunac. Burzovna statistika pokazuje kako je u prijašnjih osam “medvjeđih tržišta” na američkoj burzi jednodnevni skok S&P-a 500 iznad 2,5 posto zabilježen 120 puta.

Tijekom velike financijske – i kasnije ekonomske – krize od rujna 2008. do ožujka 2009. godine skok tog indeksa preko četiri posto zabilježen je u 13 slučajeva. Unatoč ovako snažnom skoku, ovogodišnji je prosinac i dalje je iznimno loš za američke dionice s obzirom na to da je S&P 500 u minusu od 11 posto.