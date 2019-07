Investirat ćemo 500 mil. eura u napredne mreže i ekosustav

Ivan Gabrić, glavni direktor za segment poslovnih korisnika A1 Hrvatske, dugo je već u ICT industriji. U A1 (nekoć znan kao Vipnet) stigao je lani, a sada slavi 20 godina postojanja tvrtke. U svom poslovnom životu surađivao je, kaže, s Vipnetom od njegovih početaka. Iznutra je, naravno, drukčije, no ono što je i nakon 20 godina ostalo isto jest tehnička i profesionalna izvrsnost ljudi koji rade u A1.

Vipnet je svojedobno bio prva greenfield investicija, sada ste opet u investicijskom zamahu. Što kažu rezultati?

U posljednje četiri godine tvrtka je po svim parametrima u uzlaznom trendu i vjerujem da ćemo tako nastaviti. Ljudi se trude dodatno “pritegnuti svaki šaraf” i to se vidi. Nekoć, prije 15-ak godina, raslo se dvoznamenkastim ciframa, sada je takvo što teško očekivati. Zahtijeva se da povećavamo kapacitete i pri tom smanjujemo cijene, taj trend nastavit će se još neko vrijeme, no imat će svoj kraj. To znači da moramo težiti operativnoj izvrsnosti i nadam se da u tom smjeru idemo.

Koliko je težak novi investicijski val?

U sljedećih četiri do pet godina planiramo uložiti 500 milijuna eura, što je ogroman novac. Investirat ćemo u mreže, točnije u 5G i cijeli ekosustav koji ga okružuje. Radi se o tektonskom povećanju investicija za razliku od prethodnog razdoblja, zamašnjaku koji niste sigurni hoće li se opet dogoditi za 10 godina. Stoga treba dobro iskoristiti priliku i postaviti temelje za daljnji napredak. Industrija je bila u velikoj krizi nakon 2010. Tada se tek ulagalo u održavanje, a sada smo u novoj prilici. Telekomima je prirodno da investiraju, mi moramo biti razvojni moment i potpora razvoju društva.

Mogla bi vam i država pomoći i “oprostiti” buduće dvogodišnje naknade za frekvencije.

Vlada je poslala niz pozitivnih poruka u kojima kažu da će inzistirati na stvaranju gigabitnog društva. Tu njihovu inicijativu pozdravljam jer višestruko će se vratiti. Sve ćemo uložiti u razvoj i bez ikakve fige u džepu. Telekomi nemaju paralelnu agendu i pri tom su kod nas svi parametri transparentni i vrlo su mjerljivi, svi nas mogu pratiti, od partnera do lokalne zajednice i države. Kada govorimo o 5G, radi se o iznimno kompleksnoj implementaciji i u evolutivnoj promjeni u brzinama i kapacitetima. U industriji to doživljavamo kao misiju i zapravo kratkoročni petogodišnji cilj koji će postati mainstream.

U vrlo ste oštroj utakmici s HT-om kada se radi o kvaliteti mreža, natječete za vrh Europe.

Tako je, i to je dobra i pozitivna utakmica. A1 Hrvatska je 20. obljetnicu dočekala kao najbolja mobilna i konvergentna mreža u Hrvatskoj. Bio nam je cilj pokazati da smo tehnološki napredni, htjeli smo izdati neki svoj “statement”. Beskompromisno smo investirali i željeli dići kvalitetu mreže te sada maksimalno postižemo 1,35 gigabita u sekundi, pritom smo digli pokrivenost obalnog područja koje je iznimno zahtjevno i teško upravljivo područje. Svjesni smo da smo u natjecanju i da je gusto, nije bilo garancije da ćemo osvojiti ovu poziciju. A sada smo među 10 najboljih mreža Europe.

Koliko nam i što može donijeti 5G?

5G će biti pogonski kotač društva. Industrija treba to prepoznati. Bit će primjenjiv u kompleksnoj i naprednoj telemetriji ili, primjerice, kad već imamo Rimca, on može primijeniti brze mreže za testiranje i razvoj svojih vozila. Niz je situacija gdje možemo napraviti iskorak. Kad imate pravu infrastrukturu, sve je moguće, posebice u IT-u. Dobra infrastruktura omogućava im da isprobaju sve kod kuće i po tom repliciraju modele i skaliraju ih za druga tržišta. Ujedno je 5G i način za pokrivanje ruralnih područja, gdje je neisplativo vući svjetlovodnu fiksnu mrežu, gigabitnim brzinama.

Jedan od trendova koji dolaze i na kojem ste se angažirali jest internet stvari ili IoT?

Da, jedini imamo pokriven cijeli teritorij Hrvatske NB IoT mrežom. Radi se o telekom-standardu, segmentu mreže koji je namijenjen malim uređajima s niskom potrošnjom baterije. Radi se o senzorici, koja je sve jeftinija i koja funkcionira s istim baterijama 10 do 15 godina. Za razliku od drugih platformi, nama to nije investicijski zahtjevno jer sve imamo, mrežu, održavanje i korisničku podršku, a usto nudimo i konzalting. Nosimo telekomunikacijsku postojanost, neusporedivu s drugima, radi se o pravoj telekom-usluzi. Korisnicima IoT-a omogućava velike uštede. Trenutačno imamo 16 pilota u suradnji s lokalnim zajednicama.