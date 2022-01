Bellabeat potpisao ugovor s trećom najvećom investicijskom bankom na svijetu

Tvrtka Bellabeat, globalna tvrtka koja svoje poslovanje vodi iz Zagreba preko dva hrvatska poduzeća kćeri, a u kojoj je vodeći suosnivač i glavni izvršni direktor Hrvat Sandro Mur, pri kraju je zaključivanja treće runde dokapitalizacije.

Aranžer financiranja je druga najveća američka, i treća po veličini na svijetu investicijska banka Bank of America. Postupak ulaganja svježeg kapitala namijenjenog daljnjem razvoju i rastu Bellabeata započeo je u travnju, a trebao bi biti zaključen do kraja mjeseca siječnja ove godine.

„Bank of America je investicijska banka koja za svoje klijente investitore pronalazi perspektivne kompanije u koje će ulagati, tako da je Bank of America u tom poslovanju medijator, aranžer financiranja, okuplja investitore i vodi investiciju, a mi tako dobijemo ulagače iz Amerike i Evrope kojima prodajemo vlasničke udjele, odnosno dionice. Bellabeat se financira na način da prodaje vlasničke udjele, te nam se na taj način poveća tržišna vrijednost. Tako dobiveni svježi kapital ulažemo u razvoj i rast, nakon čega postižemo veću tržišnu valuaciju. Do sada smo sveukupno prikupili 100 milijuna dolara kapitalnog ulaganja od 28 investitora. Isto tako naglasio bi kako se investicijom Bank of America zatvara najveća runda dokapitaizacije do sada“, kaže Sandro Mur.

Stephen Bloom, glavni direktor, Bank of America Merrill Lynch je rekao: „Oduševljeno smo prionuli suradnji s Bellabeatom s kojim dijelimo iste ciljeve i vrijednosti. Tim visoko rangiranih stručnjaka Bank of America posvećen je Bellabeatu budući da ta tvrtka raspolaže visokovrijednom tehnologijom i iskustvom u području zaštite zdravlja i wellnesa, zahvaljujući kojima Bellabeat postiže vrhunsku tržišnu valuaciju. Poslovni profil i istaknuti položaj u sektoru čine ulaganje u Bellabeat atraktivnim za široki krug klijenata Bank of America, u velikom rasponu ulagačkih strategija i zemljopisnih područja.“

Novi kapital prikupljen prije izlaska na burzu (pre-IPO) Bellabeat će uložiti u razvoj novih verzija svojih nosećih tehnologija, dobivanje dozvola za njihovo korištenje u zdravstvenim ustanovama, za otvaranje lanca novih prodavaonica, od kojih jedne i u Zagrebu, u razvoj korporativnih wellness programa, akviziciju kompanija s kojima će proširiti i upotpuniti svoj asortiman, izgradnju vlastitog wellness kampusa i druge projekte.