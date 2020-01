Baby Yoda iz Ratova zvijezda pokrenuo je rat igračaka

Ratovi (zbog) igračaka – tako bi se najkraće mogao opisati sukob koji se posljednjih dana intenzivno vodi između Disneya, danas jedne od najutjecajnijih svjetskih medijskih i produkcijskih kuća, i malih obrtnika koji su mimo dopuštenja te korporacije, koja je inače i vlasnik franšize Star Wars, preko interneta odlučili prodavati plišane igračke lika poznatog kao Baby Yoda.

Je li on pravi Yoda?

Ta malena zelena beba velikih ušiju, koja je većinom šutljiva i tek povremeno ispušta nedefinirane zvukove, kojoj su omiljene grickalice sirove žabe, a kao prijevozno sredstvo služi joj lebdeća kolijevka, prvi se put pojavila tek nedavno, u Disneyevu serijalu “The Mandalorian” koji se odvija u univerzumu “Ratova zvijezda”. Na dan prikazivanja prve epizode serije internet je doslovce eksplodirao pitanjima o neodoljivom Yodi koji je istog trenutka osvojio srca velikih i malih, i to ne samo onih i inače zaluđenih ovim serijalom. Broj interakcija na društvenim mrežama vezan za pojam “Baby Yoda” u prvih nekoliko tjedana popeo se na nekoliko desetaka milijuna, a osim mnogih pitanja vezanih za njegov lik, primjerice tko je točno on i što je, hoće li ikada ući u pubertet, je li on pravi Yoda samo kad je bio mali, u toj predblagdanskoj groznici fanovima se kao najbitnije nametnulo pitanje gdje ga mogu kupiti i staviti pod bor.

Naime, u tom trenutku nisu postojale nikakve službene igračke i druge memorabilije s njegovim likom, a Disney je najavio da će one postati dostupne tek u veljači ove godine, pod opravdanjem da nisu željeli ranije pustiti proizvode u optjecaj jer bi pokvarili iznenađenje pojave “Djeteta” u serijalu. Neke je to, blago rečeno, razbjesnilo, dok su oni drugi u svemu ugledali priliku za odličan biznis pa su tako neke pekarnice počele nuditi proizvode u obliku Baby Yode, pojavili su se nakon toga i kolači, majice... ali daleko najpopularniji bili su ručno rađeni plišanci koje su njihovi kreatori počeli prodavati putem Etsyja, poznate internetske platforme za prodaju rukotvorina u cijelom svijetu.

Sve je dobro funkcioniralo, ljudi su dobivali ono što im Disney nije službeno mogao dati, tisuće prodavača zarađivale su ručno izrađujući već spomenute lutke, a onda su prošlog tjedna vlasnici franšize Star Wars sasvim nenajavljeno odlučili krenuti u rat s tim malim obrtnicima. Etsyju, koji je praktički bio jedino mjesto na kojem se Baby Yoda mogao kupiti, poslali su zahtjev da sve prodavače koji u opisu svojih oglasa imaju riječi “Star Wars”, “Yoda” i “The Mandalorian” – jednostavno deaktiviraju.

Umjesto 500 pregleda tek 10

– Probudila sam se i otvorila profil svoje trgovine na Etsyju da vidim koliko mi je narudžbi danas stiglo, a dočekala me obavijest da mi je profil deaktiviran jer sam prekršila njihove uvjete i odredbe korištenja. U objašnjenju je pisalo da sam bez odobrenja kompanije Disney u opisu oglasa koje sam prodavala koristila riječi “Star Wars” i “Yoda”, a s obzirom na to da su ih na to upozorili iz samog Disneya, morali su zatvoriti moj profil. Nije mi preostalo ništa drugo nego otvoriti novi, a otkako Baby Yodu prodajem uz opis “mali slatki plišani izvanzemaljac”, umjesto petstotinjak pregleda na dan, sada ih imam jedva desetak – za američki Verge rekla je vlasnica The 1OOAcreWoodshopa.