3. maj duguje 150 mil. dobavljačima, a Uljaniku pozajmio 523 mil. kuna

Trgovački sud u Rijeci pokrenuo je predstečajni postupak 3. maja, a privremenim je stečajnim upraviteljem imenovao Zdravka Čupovića. O pokretanju stečaja odlučit će se tek na ročištu sazvanom početkom veljače. Sada teče mjesec dana tijekom kojih se može izbjeći stečaj riječkog škvera, čije financije pokazuju da ga je u nepovoljan položaj dovela simbioza s Uljanikom. Naime, utvrđeno je da 3. maj svojim dobavljačima duguje oko 150 milijuna kuna, a potražuje 523 milijuna kuna kratkoročne pozajmice od Uljanika. Ipak, to mu je slaba utjeha s obzirom na to da Uljanik nema prihoda ni imovine iz koje može pozajmicu vratiti pa je riječ samo o potraživanju “na papiru”.

Očekuju se dvije ponude

Trgovački sud, podsjetimo, morao je pokrenuti ovaj postupak s obzirom na to da je Fina po sili zakona poslala prijedlog o njegovu pokretanju zbog činjenice da je račun 3. maja 120 dana bio u neprekinutoj blokadi. Računi su blokirani zbog dugova od 72 milijuna kuna, a otprilike pola tog iznosa riječki škver duguje državnim tvrtkama i lokalnoj samoupravi. Stečaj bi se mogao izbjeći kad bi se račun u nekom trenutku odblokirao, a kad bi vlasti malo pomogle, to bi bilo moguće izvesti i s manje od 40 milijuna kuna. To je ujedno i jedini način da se stigne ovaj kratki rok koji je 3. maju ostao na raspolaganju s obzirom na to da je teško očekivati da će se prije travnja riješiti pitanje novog strateškog partnera Uljanik Grupi koja upravlja s Uljanikom i 3. majem.

Naime, Uljanik grupa raskinula je strateško partnerstvo s Kermas energijom Danka Končara te pokrenula novi krug potrage za ulagačem. Poznato je da se pozivu za sada odazvao talijanski Fincantieri u suradnji s hrvatskim DIV-om, a očekuje se da će “data room” posjetiti i nizozemski Damen, Smart Holding ukrajinskog oligarha Vadima Novinskog te neki kineski brodograditelji.

Resorni ministar Darko Horvat očekuje najmanje dvije jake ponude o strateškom partnerstvu, ali kako je data room otvoren do 18. siječnja, a ponude se očekuju tek 25. siječnja, nerealno je očekivati brzo rješenje ulaskom novog igrača. Naime, tek nakon odabira novog strateškog partnera valja napisati novi plan restrukturiranja koji pak mora odobriti Europska komisija da bi sam proces promjene vlasništva mogao otpočeti. Nije potpuno nerealno očekivati da bi se u jednom trenutku, ako uprava Uljanik Grupe brzo odabere novog partnera, mogao i odblokirati račun 3. maja svojevrsnom pozajmicom novog ulagača.

Nema državnih potpora

Nije tajna da je 3. maj za ulagače atraktivniji od pulskog škvera, ali Vlada je ipak odabrala model po kojem dva brodogradilišta idu u paketu. Kako je riječko brodogradilište već prošlo restrukturiranje, i ulagači i vladajući svjesni su da nikakav oblik državne pomoći tim kompanijama ne može biti odobren. Ipak, država će na sebe preuzeti jamstva koja je odobravala pa je moguć svojevrstan čisti ulazak novog strateškog partnera. Da se reagiralo ranije, odnosno barem prije srpnja, moglo se spriječiti otkaze narudžbi nedovršenih brodova što bi značilo kakvu-takvu sigurnost za zaposlenike. Sada je na novim ulagačima ostalo napuniti dokove brodovima i osigurati radna mjesta za više od 3000 škverana koji su još u Hrvatskoj.

