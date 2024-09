Ovo je TOP 5 najjeftinijih novih automobila u Hrvatskoj

Kraj mikro klase došao je još i brže od očekivanog. Više gotovo da nema automobila ispod četiri metra dužine te jeftinijih od 15.000 eura. Kako god okretali i mjerili, Kia Picanto posljednji je Mohikanac, posljednji novi automobil koji udovoljava obje navedene stavke. Picanto stoji od 14.599 eura, a dugačak je 359,5 cm. Najpovoljniji Picanto pokreće jednolitreni benzinac sa 66 konja. U opremi EX Fun su i el. podizači stakala, kožom presvučeno kolo upravljača i ručica ručnog mjenjača, el. podesivi i grijani retrovizori, ručni klima-uređaj, radio s komandama na kolu upravljača, Bluetooth. Dacia Sandero dužinski je prerastao klasu izvorno zamišljenu za praktičnije kretanje gradskim prometnicama. U dužinu mjeri 408,8 cm, a po cjeniku kreće od 14.900 eura. No, takav Sandero, 1,0 TCe 90 Essential, nema klimatizacijski uređaj, danas neizostavan velikoj većini vozača. S paketom Klima Dacia ovaj model nudi za 15.350 eura. On obuhvaća, naravno, ručni klima-uređaj. Hyundai s gradskim modelom i10, dugim 367 cm, kreće od 15.690 eura. Taj iznos podrazumijeva benzinski 1,0 motor sa 63 konjske snage te Comfort opremu. Ima ručni klima-uređaj, ali i stražnje parkirne senzore, kameru za vožnju unazad, komande radija na kožom presvučenom kolu upravljača, navigaciju s dodirnim 8" ekranom, Bluetooth, centralno daljinsko zaključavanje, el. podizanje prednjih stakala, tempomat, LED svjetla...

Foto: Suzuki

Suzukijev početak ponude je Ignis 1,2 Hybrid 12V, po cijeni od 15.972 eura. Dug 370 cm, dolazi s 83 konjske snage, a u baznoj opremi ima klima-uređaj, LED svjetla, el. podešavanje retrovizora, hands-free i Bluetooth komande na kolu upravljača, el. podizanje prednjih prozora, daljinsko centralno zaključavanje... No, Ignis je dostupan samo dok ima vozila na lageru. Više se ne može naručiti jer je među autima koji se gase zbog nove EU regulative. Nakon njega, novi početni model u ponudi ostat će Swift, koji košta od 16.918 eura, također u blagohibridnoj izvedbi s 83 KS. Swift je još bolje opremljen od Ignisa, nedavno je na tržište stigao u novoj generaciji. Mitsubishi je također među rijetkima koji su dužinski ostali ispod četiri metra, no zato je prebacio cjenovnu granicu. U Hrvatskoj ovaj japanski proizvođač svoju ponudu još uvijek otvara modelom SpaceStar. Gradski automobil dugačak 384,5 cm u kombinaciji s 1,2– litrenim benzincem od 71 KS te paketom opreme Entry+ košta 16.400 eura. Oprema, među ostalim, obuhvaća ručni klima-uređaj, daljinsko centralno zaključavanje, el. podizanje stakala na prednjim bočnim prozorima, el. podesive retrovizore, Pioneer audiosustav, Bluetooth, hands-free.

Ni Seat nema auto ispod 15.000 eura, najjeftinija mu je Ibiza 1,0 TSI Reference s cijenom od 17.044 eura. Ima 95 konja, a od bitnije opreme koja nije uvjetovana EU propisima 405,9 cm dugačka Ibiza donosi klima-uređaj, radio uređaj 8,25", multifunkcionalno kolo upravljača, Bluetooth, Seat Connect, LED prednja svjetla, multifunkcionalnu kameru, stražnje parkirne senzore, centralno daljinsko zaključavanje, el. podesive retrovizore, el. podizače prednjih prozora, digitalni kokpit "Basic" 8". Škodinu ponudu otvara Fabia – s cijenom od 17.128 eura i dužinom od 410,8 cm. U kombinaciji je jednolitreni benzinac od 80 konja, a oprema Essence od promatranih stavki obuhvaća LED glavna svjetla, el. podizače prednjih stakala, centralno daljinsko zaključavanje, 8,25" infotainment zaslon, 8" digitalno putno računalo, Bluetooth, klima-uređaj, stražnje parkirne senzore, el. podesive i grijane retrovizore. Dacijin bratski brend, Renault, u cjeniku više nema gradski model Twingo. Ponudu otvara Clio – dugačak 405,3 centimetra – i to s cijenom od 17.440 eura za benzinsku SCe 65 Authentic inačicu. Sigurnosne sustave ovdje niti jednom od modela ne nabrajamo jer ih svi moraju imati na temelju nove GSR2 europske regulative. Od bitnijih stavki za udobnost i komfor, početni Clio ima ručni klima-uređaj, električne podizače prednjih bočnih stakala, el. podesive retrovizore, centralno zaključavanje, LED prednja i stražnja svjetla, Easy Link sustav sa 7" ekranom osjetljivim na dodir, Bluetooth, bežično povezivanje mobitela. Citroën više nema mali C1, početni model sad je C3 s cijenom od 16.490 eura. Benzinac je, naravno, PureTech sa 100 konja, a od bitnije opreme ima klima-uređaj, daljinsko centralno zaključavanje, prednje el. podizače stakala, el. podešavanje retrovizora, ovjes Citroën Advanced Comfort, My Citroën Play, LED svjetla. Citroën C3 u dužinu broji 401,5 cm.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Fiat 500 među rijetkim je mini autima koji su preživjeli – dugačak je 357,1 cm i košta od 16.200 eura, za inačicu 1,0 GSE e– Hybrid sa 70 konja. Najkraći je od svih modela koji se danas mogu naći na tržištu, a da primaju četiri osobe. Ima radio, komande radija na kožom presvučenom kolu upravljača, centralno daljinsko zaključavanje, el. podizanje prednjih stakala, ručni klima-uređaj, el. podesive retrovizore. No, on nije najjeftiniji u Fiatovoj ponudi, koju otvara Panda 1,0 GSE Urban, automobil dug 365,3 cm. S benzinskih 70 konja stoji 14.900 eura. U opremi, među ostalim, ima ručni klima-uređaj, audiosustav s komandama na upravljaču, stražnje parking senzore, el. podešavanje retrovizora, centralno daljinsko zaključavanje, el. podizanje prednjih stakala.

Toyota Aygo X sa 72 KS na akciji košta 16.990 eura (redovna cijena: 18.074 eura). X-Play oprema u autu dugom 370 cm podrazumijeva LED svjetla, el. podesive i grijane retrovizore, klima-uređaj, el. podizanje prednjih stakala, 9" dodirni zaslon u boji, povezivost s mobitelima, kameru za vožnju unatrag, upravljač presvučen kožom, radio, Bluetooth, hands-free, centralno daljinsko zaključavanje.

Da cijene ovih preostalih malih automobila brutalno rastu, nedavno je upozorio i ADAC, njemački autoklub. Zavapio je za "mališanima" pobrojivši kojih modela više nema. Iz cjenika su, naime, nestali Ford Ka+ i Fiesta, Opel Karl i Adam, Citroën C1, Peugeot 108, Smart Fortwo, Škoda Citigo, već spomenuti Renault Twingo. Izumiranje mališana nije, dakle, karakteristično (samo) za naše tržište. Problem se odnosi na čitavu Europu i procjenjujemo da će biti aktualan sve dok kineski proizvođači na europskom tržištu ne ponude neki od svojih jeftinijih malih modela. Možda tako i europske proizvođače potaknu na povratak autima primjerenijima potrebama i mogućnostima današnjih vozača.