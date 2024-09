FOTO Novi početak BMW-ove ponude stigao u Hrvatsku. Znamo i cijene

Novi BMW Serije 1 predstavljen je krajem proljeća. Svega tri mjeseca kasnije, premijerno je pokazan u Hrvatskoj, gdje mu cijena kreće od 34.632 eura, za inačicu 118d sa 150 konjskih snaga. BMW 120d raspolaže s ukupnih 163 KS, budući da se radi o blagom hibridu u kojem podršku osnovnom motoru pruža elektromotor, kako bi postigao bolje performanse i nižu potrošnju goriva. Takva 'jedinica' košta od 36.658 eura. Benzinski model 120 također je blagi hibrid, no ovdje benzinac i elektromotor udruženim snagama daju 170 konja. Njegova je cijena 34.928 eura. U ponudi je još i M135 xDrive s čak 300 konja, te s inteligentnim pogonom na sve kotače, adaptivnim M ovjesom i prepoznatljivim vanjskim elementima poput horizontalne rešetke i četiri ispušne cijevi. Za njega valja izdvojiti 56.435 eura. Benzinci su iz naziva izgubili slovo 'i' te će ono ubuduće biti rezervirano za električne modele. Za Seriju 1 nije predviđena električna inačica, no kasnije se očekuje BMW 123 xDrive i novi početni benzinac 116. Nova generacija motora standardno stiže u kombinaciji sa 7-stupanjskim Steptronic mjenjačem. To znači da prvi put u 20 godina postojanja ovog modela ručni mjenjač nije na raspolaganju. Motorizacija je u novoj Seriji 1 malo ublažena, motori imaju nešto manje snage od prethodnih - osim 118d koji je ostao na 150 KS, bez blage hibridne tehnologije.

Foto: BMW

BMW serije 1 tako ulazi u svoju četvrtu generaciju s novim dizajnom, ažuriranim pogonskim sklopovima i poboljšanom tehnologijom ovjesa, učvršćujući svoju reputaciju najsportskijeg vozila u premium kompakt segmentu. S motorima s 48-voltnom blagom hibridnom tehnologijom i proizvodnim procesom fokusiranim na održivost, postavlja nove standarde u učinkovitosti i ekološkoj prihvatljivosti. Vanjski dizajn sadrži prepoznatljive BMW proporcije, uključujući dugi poklopac motora, dinamičnu liniju krova i niži prednji kraj koji naglašava sportsku pojavu. Dizajn je nešto neupadljiviji, umjereniji, no i dalje je to ono što od BMW-a očekujemo: naglašeno sportske linije, dinamični detalji, ali uz manje 'bubrege' sprijeda. Na prednjem su kraju općenito mekše linije, dok je straga ipak zadržano više sportskog duha.

Vizualno, nova Serija 1 manje je upadljiva od svoje veće, razmetljivije braće. Iz BMW-a ga nazivaju savršenim vozačkim automobilom za urbano okruženje, lifestyle ikonom, a ne samo automobilom. Naime, iako se i 'jedinica' vrhunski vozi, poput svakog drugog 'bavarca', naglasak je ovdje na individualizaciji. Paleta elemenata koji se mogu odabrati - što serijski, što uz doplatu - stoga je impresivna. Već i iz gore navedenih cijena vidljivo je da se odabrati može i sportska M inačica, no za one kojima je pravi M ipak malo previše u ponudi je i M Sport paket, koji stilski donosi sve one sportske elemente, ali u uglađenijoj voznoj i cjenovnoj izvedbi. S tehnološke strane, sve one inovacije koje smo vidjeli u raskošnoj Seriji 7 sada je usvojila i Serija 1. Razumljivo, jer tehnologije su - uz dizajn - najveće promjene na Seriji 1, budući da je platforma ostala ista kao kod prethodnog modela, a nije se mijenjala ni prostranost u putničkom prostoru. U putničkoj kabini ljubiteljima BMW modela sve je poznato, jer interijer prilično nalikuje onome u većoj Seriji 5. Osvježena unutrašnjost nudi moderan, prostran ambijent s naprednim digitalnim uslugama koje pokreće BMW Operating System 9. U serijskoj su opremi dva zaslona spojena u jedan, tako da djeluju kao cjelina, iako se u biti radi o 10,25-inčnim digitalnim instrumentima i centralnom dodirnom zaslonu od 10,7 inča.

Foto: BMW

BMW serije 1 dolazi s bogatim rasponom sustava za pomoć u vožnji i parkiranju, dostupnih kao standardna ili opcionalna oprema. Proširena standardna oprema uključuje automatsku klimu, preklopive retrovizore i BMW Live Cockpit Plus s cloud-based navigacijom. Najnoviji BMW iDrive sustav s QuickSelectom i BMW Digital Premium omogućuje intuitivno korisničko iskustvo s ažuriranjima putem interneta i pristupom širokom rasponu digitalnih usluga, uključujući integraciju pametnih telefona s Apple CarPlay® i Android Auto™. Svi novi modeli BMW-ove Serije 1 standardno će dolaziti s interijerom bez prave životinjske kože na sjedalima, kolu upravljača, mjenjaču... Sjedala su nova, a uz novi se model nude i presvlake od recikliranog materijala. Birati se mogu, naravno, i sjedala presvučena umjetnom kožom i alcantarom. Head-up zaslon, panoramski stakleni krov i Harman Kardon audio sustav su opcija. Ponuda prostora, spomenuli smo već, u novoj se Seriji 1 nije mijenjala. Jednakih je dimenzija u odnosu na onaj kod prethodnika ostao i prtljažnik - u njega stane od 380 do 1200 litara.