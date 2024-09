Ovaj auto svaki dan u Hrvatskoj kupi više od šest vozača. Iznenadit će vas koji je tip pogona najtraženiji

Hrvatsko tržište novih automobila i dalje prati uzlaznu putanju - barem kad je riječ o ukupnim ovogodišnjim podacima Promocije plus. Naime, u prvih osam mjeseci 2024. u Hrvatskoj je nove vlasnike našlo 47.659 automobila, a samo u kolovozu na našem ih je tržištu prodano 3296. Ukupno je time ova godina i dalje bolja od prošle (ukupno do kraja kolovoza - 42.485 novoregistriranih automobila), no sam kolovoz lani je na naše ceste donio više novih automobila (3475). Gledano po markama, prvo mjesto ukupno i dalje drži Škoda, iako se u kolovozu (kao i u srpnju) najviše vozača odlučilo za bratski joj Volkswagen. Škoda tako drži 13,32 posto hrvatskog tržišta novih automobila, a Volkswagen 11,59 posto. Na trećem je mjestu Renault s ove godine ukupno novoregistrirana 3582 primjerka (195 u kolovozu). U top 10 još su Opel, Toyota, Suzuki, Dacia, Hyundai, Kia i Audi. Audi je tako i dalje jedina premium marka u deset najprodavanijih. BMW je na 12. mjestu, a Mercedes na 17.

Od marki koje su tijekom kolovoza u Hrvatskoj zabilježile prodaju samo jednog primjerka, tu su kineski Lynk, potom Mitsubishi i SsangYong. Nisu daleko odmaknuli ni Smart i DS - zabilježili su prodaju tek po dva automobila. Poredak po modelima, pak, bitno je zanimljiviji jer je Škoda Octavia s ove godine 3333, odnosno 171 novoregistriranim primjerkom samo u kolovozu bitno odmaknula svim ostalim modelima. Izbacimo li iz igre nedjelje, kad saloni automobila ne rade, ispada da je prošlog mjeseca svakoga dana više od šest vozača (6,33) posegnulo za novom Octavijom. Ukupno drugoplasirani model je Opel Corsa s 1884 primjerka, no Corsi je u kolovozu novoregistrirano samo šest. Na ukupnom trećem mjestu je VW T-Cross s 1723 vozila ove godine pristigla na naše ceste (82 u kolovozu). U top 10 modela slijede Renault Clio, Suzuki Vitara, Dacia Duster, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan, Renault Captur i Suzuki SX4. Od svih njih, osim Octavije, odskače tek VW Tiguan sa 148 primjeraka iz protekloga mjeseca (dakle, svaki ga je dan kupilo 5,48 kupaca).

Što kazuju podaci o motorizaciji? Tu je situacija već mjesecima nepromijenjena: najviše kupaca imaju benzinci (52,8 posto), zatim hibridi (23,8%), pa dizelaši (18,5%). No, kod prvoplasirane Škode omjeri su drukčiji: dizelaša je 47,8%, benzinaca 46,1%, njih 5,8% su hibridi, a preostalih 0,3% otpada na električne modele. Još uvijek pristižu automobili kupljeni uz državne poticaje, pa su 'električari' trenutačno na 2,9%, odnosno na 1373 ove godine novoregistrirana primjerka. Time su brojniji od automobila s plinskom instalacijom koji su na već standardnih 1,9% (923 automobila). Najviše automobila s pogonom na plin prodala je Dacia (830), dok Tesla s 458 novoregistriranih primjeraka predvodi hrvatsko tržište električnih automobila.