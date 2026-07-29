Kritizirali su ih, a onda je počeo užas: Bračnom paru slali pakete sa žoharima, krvavom maskom i fetusom svinje

Američki internetski div eBay i troje njegovih bivših visokih rukovoditelja pristali su platiti ukupno 55,7 milijuna dolara kako bi okončali građansku tužbu bračnog para koji je bio žrtva jedne od najbizarnijih kampanja zastrašivanja povezanih s velikom tehnološkom kompanijom. David i Ina Steiner, bračni par iz Massachusettsa, godinama vode portal i newsletter EcommerceBytes, koji prati industriju internetske trgovine i povremeno su kritički pisali o poslovanju eBaya. Upravo su takvi tekstovi 2019. izazvali nezadovoljstvo dijela tadašnjeg vodstva kompanije, nakon čega je skupina zaposlenika pokrenula kampanju čiji je cilj bio zastrašiti Steinere i utjecati na njihovo izvještavanje.

Ono što je uslijedilo više je nalikovalo scenariju mračnog trilera nego sukobu korporacije i novinara. Kako piše BBC, na kućnu adresu Steinera slani su živi žohari i ličinke muha, pogrebni vijenac, knjiga o tome kako preživjeti smrt bračnog partnera te maska svinje prekrivena umjetnom krvlju. Među uznemirujućim pošiljkama bilo fetus svinja. Istodobno su primali prijeteće poruke na tadašnjem Twitteru, današnjem X-u.

Nekoliko zaposlenika eBaya otišlo je i korak dalje. Putovali su iz Kalifornije u Massachusetts kako bi nadzirali bračni par te pokušali postaviti GPS uređaj za praćenje na njihov automobil. Na Craigslistu su objavljivani i oglasi kojima su nepoznate osobe pozivane na seksualne susrete na adresu njihova doma. Steinere je upravo sumnjivo praćenje navelo da se obrate lokalnoj policiji, nakon čega je slučaj prerastao u saveznu istragu.

Sedmero bivših zaposlenika i suradnika eBaya na kraju je kazneno osuđeno zbog sudjelovanja u kampanji. Organizator Jim Baugh, tadašnji visoki dužnosnik zadužen za sigurnost, osuđen je na 57 mjeseci zatvora, dok su ostali dobili zatvorske kazne, kućni pritvor ili druge sankcije. Američko ministarstvo pravosuđa opisalo je slučaj kao iznimno agresivnu kampanju internetskog uhođenja i zastrašivanja.

Ni sam eBay nije izbjegao odgovornost. Kompanija je 2024. kazneno optužena za šest djela povezanih s uhođenjem, ometanjem istrage i utjecajem na svjedoke. S Ministarstvom pravosuđa sklopila je sporazum o odgođenom kaznenom progonu, priznala činjenice navedene u sporazumu te pristala platiti maksimalnu zakonsku kaznu od tri milijuna dolara. Sada je postignuta i nagodba u građanskoj tužbi koju su Steineri pokrenuli 2021. godine. eBay će paru platiti 46,15 milijuna dolara, a dodatnih šest milijuna namijenjeno je donacijama neprofitnim organizacijama. U nagodbi sudjeluju i trojica nekadašnjih visokih rukovoditelja kompanije.

Posebnu pozornost tijekom postupka privukao je bivši izvršni direktor eBaya Devin Wenig. U kolovozu 2019. tadašnjem direktoru komunikacija Steveu Wymeru poslao je poruku u kojoj je, govoreći o Ini Steiner, napisao da je vrijeme da je se „sruši“. Njegovi odvjetnici tvrdili su da se poruka odnosila na komunikacijsku strategiju kojom je eBay želio odgovoriti na njezine tekstove, a ne na fizičko uznemiravanje. Wenig nikada nije kazneno optužen zbog kampanje.

Prema novoj nagodbi, Wenig će Steinerima osobno platiti dva milijuna dolara, a još milijun bit će u ime Ine Steiner doniran organizaciji koja se bavi zaštitom prava zajamčenih Prvim amandmanom američkog Ustava, među kojima je i sloboda govora. "Nitko nikada nije trebao biti izložen onome što su Steineri proživjeli 2019. godine", poručio je Wenig nakon postizanja nagodbe, dodajući da ga posebno žalosti što se sve dogodilo dok je bio na čelu kompanije.

eBay se ponovno ispričao bračnom paru i ponašanje svojih bivših zaposlenika nazvao pogrešnim i vrijednim osude. Kompanija je poručila da nagodba predstavlja pokušaj pravične naknade štete Steinerima i konačnog ispravljanja posljedica događaja iz 2019. godine. Odvjetnik bračnog para Christopher Murphy poručio je pak da slučaj šalje jasnu poruku velikim kompanijama i njihovim rukovoditeljima, takvo ponašanje ne može proći bez ozbiljnih posljedica.