Bez ribanja: Pronašli smo sredstvo koje bez muke briše tamne mrlje sa zidova i pločica

Koliko god iritantna bila tamna mrlja koja se pod utjecajem vremenskih neprilika prije nekog vremena utaborila u uglu balkona, na gruboj fasadi, s testiranjem sredstva koje bi tu mrlju trebalo ukloniti otezali smo što smo više mogli. Zašto? Ranije iskustvo bezuspješnih pokušaja čišćenja te mrlje različitim sredstvima nametnulo je pretpostavku da će u ovo testiranje biti potrebno uložiti dosta truda i priličnu količinu snage, da se to dobro istrlja. Kakva greška! Kad smo napokon duboko udahnuli i prionuli poslu, mrlja je nestala, a nismo se ni oznojili. Stvar je zapravo išla prilično jednostavno i brzo. Testirali smo sredstvo hrvatske proizvodnje, iz zagrebačkih proizvodnih pogona. 3in1 cleaner pripada liniji proizvoda M8 solution. Proizvođač ga deklarira kao univerzalni čistač koji s lakoćom čisti kamen, pročelja zgrada i ostale kamene površine te uklanja crne ili zelene mrlje te druga atmosferska zaprljanja. Koristi se na tvrdim površinama (kamen, beton, keramika, zid..), primarno na eksterijeru, a može se koristiti i u interijeru, ako je riječ o dobro prozračenoj prostoriji. Boca od jedne litre košta 9,03 eura, a trebala bi biti dovoljna za tretiranje površine od 8 do 10 četvornih kvadrata, ovisno o sposobnosti upijanja konkretne površine.

Mi smo, dakle, sredstvo isprobali na gruboj fasadi, na balkonskim podnim pločicama, a potom i na stropu kupaonice u sep završnoj obradi – također na gruboj, hrapavoj površini. S vanjskim mrljama bilo je lakše, iako su površinom bile veće, jer su na dostupnijem mjestu pa smo mrlje lako pošpricali, bez da smo morali paziti da ne zahvatimo i okolne površine. Po uputi, sredstvo koje nas mirisom podsjeća na klor ostavili smo da djeluje 20 minuta. Za to se vrijeme ono osušilo, pa ga je trebalo iščetkati. Upravo smo od tog dijela očekivali da će biti naporan, no zapravo je sve išlo brzo i lako. Jači stisak uopće nije bio potreban, već pri laganom prelasku četkicom preko tretirane mrlje ona se doslovce pretvorila u nakupinu nalik zemlji i samo smo ju pomeli sa zida. U neravninama fasade zadržala se neznatna količina te prljavštine, pa smo – također po uputama – tretiranu površinu potom polili toplom vodom. I to je bilo sve. Topla voda odnijela je ostatke ‘prašine’ i sredstva, ružnoj mrlji više nije bilo ni traga. Ista je situacija bila i s tamnim mrljama koje su se stvorile na podnim pločicama, između velikih tegli s bambusom i balkonske ograde: pošpricali smo ih sredstvom, ostavili da djeluje, pomeli pa oprali toplom vodom.

Foto: Sandra Mikulčić

Ohrabreni tim uspjehom, bacilli smo se na mrljice koje se svakih nekoliko mjeseci pojave u udubinama sepa na stropu kupaonice, iznad otvorene tuš kabine. U tom se kutu prostorija ne uspijeva dovoljno dobro prozračiti pa valja paziti na pojavu plijesni. Postupak je bio isti kao kod vanjske mrlje, ali sad smo morali paziti da prilikom špricanja mrlje na stropu ne pošpricamo i sebe. Već nakon nekoliko minuta tamne mrljice su nestale, nije ih trebalo ni četkati. U praznu bocu sa špricaljkom ulili smo toplu vodu pa smo tako od ostatka sredstva isprali tretirani dio stropa. U konačnici, zadovoljni smo isprobanim sredstvom. Sve tretirane mrlje besprijekorno je očistilo, a ta akcija od nas nije zahtjevala previše truda. Također, nismo morati poduzimati nikakve posebne zaštitne mjere. Sav pribor korišten u ovom čišćenju na kraju je bilo dovoljno oprati običnom vodom.

* Stavovi izneseni u ovom tekstu su neovisna mišljenja ljudi koji su sudjelovali u analizi i nisu službeni stav Večernjeg lista.