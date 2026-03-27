JESTE LI SPREMNI?

Ovo svi stanovnici Europe sutra moraju napraviti: Vraća se praksa koju mnogi ne vole, ovo je ključan trenutak

30. listopada počinje zimsko računanje vremena
Večernji.hr
27.03.2026.
u 07:00

Velike sile poput Kine, Indije, Japana i Rusije odavno su odustale od te prakse. Turska je od 2016. na stalnom ljetnom vremenu, a zemlje poput Brazila, Argentine i Meksika također su ukinule sezonske promjene

Dok su Amerikanci i Kanađani svoje satove pomaknuli unaprijed već 8. ožujka, Europa to čini tri tjedna kasnije, točnije 29. ožujka. Ovaj raskorak simptom je sve veće zbrke oko prakse ljetnog računanja vremena, uvedene tijekom Prvog svjetskog rata radi uštede energije. Danas, više od stoljeća kasnije, tu naviku zadržalo je manje od 40 posto zemalja svijeta, dok se ostatak planeta odlučio za stalno vrijeme.

Otpor raste i u regijama koje ga se drže. Europska unija je još 2019., nakon ankete u kojoj se 84 posto sudionika izjasnilo protiv, izglasala ukidanje sezonskih promjena. Plan je propao zbog nedostatka dogovora među članicama hoće li trajno ostati na ljetnom ili zimskom vremenu, a pandemija je temu gurnula u drugi plan. Slično je i u SAD-u, gdje "Zakon o zaštiti sunca", koji predviđa trajno ljetno vrijeme, godinama ne prolazi Kongres unatoč podršci javnosti i političara poput predsjednika Donalda Trumpa.

Znanstvena istraživanja gomilaju dokaze o štetnosti ove prakse. Ponedjeljak nakon proljetnog pomicanja sata bilježi porast rizika od srčanog udara za 24 posto, a raste i broj prometnih nesreća te ozljeda na radu zbog manjka sna. Poremećaj prirodnog ritma ne utječe samo na zdravlje, već i na ekonomiju. Procjenjuje se da Amerikance pomicanje satova košta oko 1,7 milijardi dolara godišnje u izgubljenom vremenu, dok se produktivnost smanjuje, a zaposlenici su skloniji gubljenju vremena na internetu.

S druge strane, zagovornici ističu kako duži dani potiču boravak vani, što je dobro za fizičku aktivnost. Određene industrije, poput one za prodaju opreme za roštilj ili golf terena, tvrde da im dodatni sat danjeg svjetla donosi stotine milijuna dolara profita. Jedan od jačih argumenata je i sigurnost - studije su pokazale da se broj pljački u večernjim satima smanjuje za sedam posto, kao i broj nesreća s pješacima zbog bolje vidljivosti.

Globalni trend je jasan: sve više država odustaje od pomicanja kazaljki. Velike sile poput Kine, Indije, Japana i Rusije odavno su odustale od te prakse. Turska je od 2016. na stalnom ljetnom vremenu, a zemlje poput Brazila, Argentine i Meksika također su ukinule sezonske promjene. Čak i unutar zemalja koje primjenjuju ljetno vrijeme postoje iznimke, poput američkih država Arizone i Havaja ili kanadske provincije Saskatchewan, koje ostaju na standardnom vremenu cijele godine.

Sat ljetno računanje vremena

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
07:41 27.03.2026.

"ovo je ključan trenutak" - ???????? ključan za ŠTO????????

07:36 27.03.2026.

"Vraća se praksa koju mnogi ne vole" - VRAĆA se??? a kada je to bilo ukinuto??? pišete besmislice

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

