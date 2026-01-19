Ova nadogradnja na mobitelu je spas: Evo kako aktivirati opciju koja blokira spam pozive

Spam pozivi i uporni prodavači koji nas neprestano zovu tvrdeći da nas poznaju postali su svakodnevna smetnja. Neželjeni pozivi telemarketinških agencija i osoba koje se lažno predstavljaju kao državni službenici ili bankovni agenti, prema podacima američke Savezne komisije za komunikacije, predstavljaju glavnu pritužbu potrošača diljem svijeta, piše HuffPost.

Međutim, nedavno je predstavljen besplatan alat za provjeru poziva koji nam može pomoći da povratimo izgubljeno vrijeme. Kao dio Appleove nadogradnje softvera iOS 26, objavljene prošlog mjeseca, uvedena je nova značajka filtriranja poziva s nepoznatih brojeva. Glavna prednost omogućavanja postavke koju bismo mogli prevesti kao "Pitaj za razlog poziva" jest to što će spriječiti dugotrajne i naporne razgovore u kojima se neprestano ponavlja pitanje "Tko je to?".

Jednom kada aktivirate ovu opciju na iOS-u, Appleov virtualni asistent Siri postat će svojevrsni "izbacivač" na ulazu vašeg telefona. Svojim robotskim glasom pitat će pozivatelja tko zove i koji je razlog poziva. Transkript razgovora pojavit će se na zaslonu u obliku poruke, a vi tada možete uputiti Siri da postavi dodatna pitanja, možete se javiti na poziv ili ga jednostavno odbiti.

Ipak, važno je napomenuti da ova značajka nije zadana postavka i morate je sami uključiti ako ste korisnik iPhonea. Kako biste joj pristupili, prvo morate ažurirati svoj telefon na najnoviji softver iOS 26, koji je dostupan u izborniku "Općenito" nakon što odaberete "Ažuriranje softvera". Nakon toga, na iPhoneu odaberite "Postavke", zatim dodirnite "Telefon" i pomaknite se prema dolje do odjeljka koji se odnosi na provjeru nepoznatih poziva. Tamo ćete moći odabrati jednu od tri ponuđene opcije.

Ovakva vrsta značajke za provjeru poziva mogla bi biti poznata korisnicima Androida. Googleovi Pixel telefoni već imaju pristup sličnoj funkciji. U sklopu Googleove značajke "Filtriranje poziva", Google asistent automatski obavještava pozivatelja da koristite uslugu provjere i zahtijeva od njega da navede razlog poziva prije nego što vas može dobiti.

Prije nego što je Apple predstavio svoju novu značajku, korisnici iPhonea možda su morali preuzimati aplikacije trećih strana kako bi postigli sličan učinak. Velika prednost nadogradnje iOS-a je u tome što je filtriranje poziva sada ugrađeno u sam uređaj, što vam omogućuje da odaberete stupanj do kojeg netko može lako doći do vas. Opcija "Pitaj za razlog poziva" odličan je kompromis za ljude koji ne žele sve pozive s nepoznatih brojeva automatski slati na govornu poštu. Na ovaj način, nespremljeni broj, poput onog iz liječničke ordinacije, može vas dobiti u vezi s nedavnim posjetom, dok će prevarant koji se pretvara da je iz vaše banke, kako piše HuffPost, vjerojatnije odustati i pokušati pronaći lakšu metu.

Osim korištenja ovih ugrađenih značajki, u Hrvatskoj svoj broj možete upisati i u registar "Ne zovi", koji vodi HAKOM, a telekomunikacijski operateri dužni su ga poštovati. Ako želite preuzeti malo više kontrole nad time tko vas može zvati, isprobajte ovu vrstu provjere poziva na tjedan dana. Otkako sam uključio Appleovu uslugu provjere poziva na svom iPhoneu, više se ne moram nositi s nepoznatim zvonjavama koje me ometaju tijekom dana. A takva tišina je neprocjenjiva.