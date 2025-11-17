Kineski auti pokorili i ovaj kontinent: Agresivno preplavljuju tržište, evo zašto im Tesla nije ni do koljena

Kad je peruanski poduzetnik iz područja zelene energije Luis Zwiebach 2019. poželio kupiti električni automobil, morao je otputovati do Kalifornije kako bi isprobao Teslin Model 3. Tesla nije imao službenog uvoznika u Peruu, a komplicirana carinska pravila onemogućila su mu legalan uvoz. Na kraju je kupio rabljeni Model 3 od vlasnika koji ga je već jednom uspio provući kroz birokraciju.

Danas je situacija bitno drugačija. Iako Tesla i dalje nema salon u Peruu, tržište je preplavljeno povoljnim kineskim modelima poput BYD-a, Geelyja i GWM-a, koji se prodaju i do 60% jeftinije od Tesle. Dolazak novih modela potaknuli su i japanski i korejski proizvođači poput Toyote, Kije i Hyundaija, piše Reuters.

Prodaja električnih i hibridnih vozila u velikom je porastu: u prvih devet mjeseci 2025. prodano je 7.256 jedinica, što je rast od 44% na godišnjoj razini. Veliku ulogu u tome ima novi kineski megaportu Chancay, sjeverno od Lime, koji je prepolovio vrijeme transporta iz Azije. Kineski proizvođači agresivno se šire kontinentom. BYD u Limi otvara već četvrti salon, a Chery i Geely imaju više od deset prodajnih mjesta u zemlji. Kineske marke istodobno jačaju i u Čileu, Brazilu, Urugvaju i Argentini.

Urugvaj je najradikalniji primjer: BYD je ondje već treći najprodavaniji brend svih vrsta vozila, a kineske marke drže 22% cijelog tržišta. U nekim segmentima kupci mogu kupiti tri kineska pick-upa za cijenu dva tradicionalna. Nova luka Chancay postala je regionalni distributivni centar: svaki brod donosi između 800 i 1.200 vozila. Dio pošiljki odmah se prebacuje dalje — prema Čileu, Kolumbiji i Ekvadoru. Samo u srpnju ove godine u luku je stiglo 3.057 automobila, gotovo četiri puta više nego u siječnju.

Brazil je drugo veliko čvorište kineskih proizvođača. Zbog visokih carina, BYD i Great Wall Motors počeli su otvarati lokalne tvornice, a neke od njih već planiraju izvoz električnih vozila diljem regije do 2027. godine. No kineski proizvođači suočeni su i s kritikama — od sindikata koji upozoravaju na gubitak domaćih radnih mjesta do optužbi za loše radne uvjete u nekim novim postrojenjima.

U 2024. stopa elektrifikacije vozila u Latinskoj Americi udvostručila se te iznosi oko 4%, potaknuta državnim poticajima i sve većom ponudom povoljnijih kineskih modela. U pojedinim tržištima rast je eksplozivan: u trećem kvartalu 2025. električna vozila činila su 28% svih novih registracija u Urugvaju, 10,6% u Čileu i 9,4% u Brazilu. Za usporedbu, u Kini i Europi udio EV-a već je premašio 50% svih novih registracija. U SAD-u i Japanu stopa je znatno niža, između 2% i 10%.

Najveći izazovi su i dalje velike udaljenosti i neravnomjerna mreža punionica. „Ako želite prijeći cijelu peruansku obalu, nije jednostavno“, kaže Zwiebach. No naglašava da je isplativost električnog automobila neusporediva: „Auto je jeftiniji za održavanje i nikad ne mora u servis.“ Zwiebach je zbog porasta potražnje proširio i vlastitu tvrtku: sada ugrađuju kućne punionice za EV-ove, solarne panele i zelene sustave za zgrade. Interes raste do te mjere da, kaže, kupci nekad traže punionicu u stanu kao uvjet kupnje luksuznih nekretnina.