Kartica vam je odbijena na blagajni? Ako nije do novca, ovo je jedino logično objašnjenje

Svakome se barem jednom dogodila neugodna situacija u kojoj je transakcija na blagajni odbijena, unatoč tome što smo bili sigurni da na računu ima dovoljno novca. Prva pomisao često je tehnička pogreška ili problem s POS uređajem, no razlog je nerijetko puno jednostavniji: dosegli ste dnevni limit broja transakcija koji je vaša banka postavila. Važno je razlikovati dvije vrste limita koje banke primjenjuju na debitne i kreditne kartice.

Prvi je dnevni limit potrošnje, odnosno maksimalni iznos novca koji možete potrošiti unutar 24 sata. Drugi, manje poznat limit, odnosi se na maksimalan broj pojedinačnih transakcija, neovisno o njihovom iznosu. Ova ograničenja primarno služe kao ključna sigurnosna mjera. U slučaju krađe kartice ili podataka, limitirani broj transakcija sprječava prevarante da u kratkom roku isprazne račun kroz desetke manjih, uzastopnih kupnji, čime se štiti vaš novac dok ne primijetite problem i blokirate karticu.

Ova pravila nisu univerzalna i značajno se razlikuju od banke do banke, ali i ovise o vrsti kartice i računa koji posjedujete. Premium ili poslovni računi često imaju znatno više limite od standardnih tekućih računa. Konkretni primjeri iz prakse hrvatskih banaka najbolje ilustriraju ove razlike. Primjerice, Erste banka za svoje standardne debitne kartice mogu postaviti limit od 15 transakcija kupovine i 7 podizanja gotovine dnevno.

Druge, kao što je HPB, mogu ograničiti broj podizanja gotovine na bankomatu na 7 ili 8 transakcija, ovisno o vrsti kartice. Stoga, ako planirate dan s puno odvojenih kupnji, kao što je blagdanski šoping ili nabava namirnica u više trgovina, lako se možete naći u situaciji da vam osma ili petnaesta transakcija bude odbijena, stvarajući nepotrebnu frustraciju.

Jedan od glavnih izazova s ovim ograničenjima jest što često nisu transparentno prikazana unutar mobilnih ili internetskih bankarskih aplikacija, za razliku od limita potrošnje koji je obično jasno vidljiv. Korisnici tako ostaju nesvjesni svog limita sve do trenutka kada transakcija ne uspije. Najsigurniji način da saznate koji se točno limiti primjenjuju na vašu karticu jest izravan kontakt s bankom. Možete nazvati službu za korisnike, posjetiti najbližu poslovnicu ili provjeriti ugovor o otvaranju računa i opće uvjete poslovanja, gdje su ti podaci najčešće navedeni. Poznavanje vlastitih limita unaprijed, pogotovo prije većih kupnji ili putovanja, može vas poštedjeti neugodnosti i omogućiti vam da bolje planirate svoje financijske aktivnosti bez neočekivanih prekida.

Srećom, ovi limiti nisu uklesani u kamen i banke su uglavnom fleksibilne po tom pitanju. Ako znate da ćete u određenom danu imati veći broj transakcija od uobičajenog, primjerice prilikom kupnje namještaja, tehnike ili plaćanja više različitih računa online, možete unaprijed kontaktirati svoju banku i zatražiti privremeno povećanje limita za taj dan. U većini slučajeva, banka će vam bez problema izaći u susret. Za one koji se redovito susreću s ovim problemom, moguće je zatražiti i trajno povećanje limita. Zanimljivo je da postoji i suprotna mogućnost – smanjenje limita. To može biti koristan alat za kontrolu troškova, primjerice za roditelje koji žele ograničiti potrošnju djeteta na zajedničkom računu ili za osobe koje žele postaviti čvršće granice vlastitom budžetu i spriječiti impulzivnu kupnju.