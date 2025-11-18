Proizvod s kojim mnogi griješe: Popisali smo stavke na koje morate pripaziti kako biste izbjegli štetu

Odabir prijenosne baterije, poznatije kao power bank, na prvi se pogled čini kao jednostavan zadatak koji traje desetak minuta. Međutim, kupci se brzo nađu u paralizi analize, preplavljeni tehničkim specifikacijama, stotinama modela i nejasnim obećanjima proizvođača. Istina je da je najbolji power bank onaj koji ćete zaista nositi sa sobom, a to znači pronaći savršenu ravnotežu između kapaciteta, brzine, veličine i cijene. Moderni uređaji, od pametnih telefona do laptopa, sve su zahtjevniji, a njihove interne baterije često ne mogu pratiti naš tempo.

Kapacitet je vjerojatno najvažnija karakteristika i prva stvar koju kupci gledaju. Izražen u miliamper-satima (mAh), on označava količinu energije koju baterija može pohraniti. No, ključno je znati da nećete dobiti 100 % deklariranog kapaciteta zbog gubitaka energije tijekom punjenja; realno iskoristivo je između 60 % i 75 %. Modeli kapaciteta od 5.000 do 10.000 mAh idealni su za svakodnevnu upotrebu i stanu u džep, a pružit će jedno do dva puna punjenja za većinu pametnih telefona. Zlatna sredina, i najpopularniji izbor za većinu korisnika, su modeli od 10.000 do 20.000 mAh, koji nude dovoljno snage za cijeli vikend ili punjenje više uređaja. Kapaciteti iznad 20.000 mAh namijenjeni su zahtjevnim korisnicima, putnicima i onima koji trebaju puniti tablete ili čak laptope, no dolaze s većom masom i dimenzijama.

Međutim, velik kapacitet ne znači mnogo ako je punjenje sporo. Brzina punjenja, mjerena u vatima (W), postala je jednako važna. Dok su stariji modeli nudili tek 5 W, danas je standard za brzo punjenje minimalno 18 W. Najvažnija tehnologija koju trebate tražiti je USB-C Power Delivery (PD), koja je postala univerzalni standard za brzo i sigurno punjenje modernih iPhone i Android uređaja, tableta pa i laptopa. Za maksimalnu brzinu, važno je da i vaš uređaj, power bank i kabel podržavaju istu tehnologiju. Ulaganje u model s PD podrškom od 20 W ili više znači da ćete za samo 15-ak minuta na punjaču dobiti dovoljno energije za nekoliko sati korištenja, što je ogromna prednost kada ste u žurbi.

Prilikom odabira obratite pozornost i na priključke, prenosivost i pravila za putovanja avionom. Potražite power bank s barem jednim USB-C priključkom koji služi i za punjenje samog power banka (ulaz) i za punjenje drugih uređaja (izlaz). Dodatni USB-A priključak može biti koristan za starije kabele. Što se tiče putovanja, avioprijevoznici imaju stroga pravila: power bankovi se moraju nositi isključivo u ručnoj prtljazi, a kapacitet je obično ograničen na 100 Wh, što odgovara otprilike 27.000 mAh. Sve iznad toga zahtijeva posebno odobrenje. Zapamtite, veći kapacitet neizbježno znači i veću težinu, stoga iskreno procijenite svoje potrebe kako ne biste nepotrebno nosili tešku "ciglu" u torbi.

Sigurnost je apsolutno neupitna stavka. Jeftini modeli nepoznatih proizvođača često nemaju ugrađene osnovne zaštitne mehanizme, što vas izlaže riziku od pregrijavanja, kratkog spoja ili čak požara. Kvalitetu izrade možete prepoznati i po čvrstom kućištu i priključcima koji se ne klimaju. Dobar pokazatelj pouzdanosti je i jamstvo – proizvođač koji nudi dvogodišnje jamstvo vjeruje u svoj proizvod. Očekujte da ćete za kvalitetan i siguran power bank izdvojiti između 20 € i 50 €, dok premium modeli za laptope mogu koštati i preko 100 €.

Iako su kapacitet, brzina i sigurnost temelj, neke dodatne značajke mogu značajno poboljšati korisničko iskustvo. Primjerice, "pass-through" punjenje omogućuje vam da istovremeno punite power bank i svoj mobitel preko jedne utičnice, što je idealno za noćenja u hotelima. LCD zaslon koji prikazuje točan postotak preostale energije mnogo je precizniji od standardne 3-4 LED lampice. Bežično punjenje je praktično ako ga vaš telefon podržava, no imajte na umu da je sporije i manje učinkovito od punjenja kabelom.