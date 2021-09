Znate li tko je bila prava Grička vještica? Na današnji dan prije 272 godine spalili su je na lomači

Barica Cindek nije bila plemenitašica, već obična prodavačica pekarica i piljarica na Markovom trgu, a njezini su proizvodi toliko mirisali da je uvijek ispred sebe imala red vjernih kupaca. Njezina ljepota također je opčinjavala muškarce koji su joj redom prilazili, a za nju je "zapeo" i gradski notaru Lacko Sale. No, Barica za njega ipak nije bila zainteresirana, pa ju je, u želji da joj se osveti, optužio da je vještica. Priča je to o pravoj Gričkoj vještici, ženi koja je postala inspiracija za Kontesu Neru i lik iz istoimenog romana Marije Jurić Zagorki, a Barica Cindek, prava žena iza lika iz knjige, upravo je na današnji dan 1749. godine spaljena na lomači.

A priča ide da je Barica, nakon optužbe, prvo bila oslobođena zahvaljujući pokretu za su pokrenuli aktivisti protiv spaljivanja nevinih žena pod optužbom da su vještice, a potpkupljeni notar zaboravlja na svoj povrijeđeni ego nakon Baričinog odbijanja. No, ona se tri mjeseca odlučuje na za to vrijeme smion potez i pokreće tužbu protiv notara Saleja. Ispostavilo se da je to bio put prema njnom dnu, jer je Barica poslije prošla kroz teško mučenje, a potom je 4. rujna na Zvedišću spaljena kao vještica.

Marija Jurić Zagorka detaljno je proučavala slučaj ove hrabre žene, te ju je uzela kao inspiraciju za lik Kontese Nere, a u knjizi Malleus Maleficarum detaljno opisuje mučenje kroz koje je prošla. Prema povjesnim zapisima, neka mučenja trajala su i više od 20 sati, a kroz ovo razdoblje spaljeno je ukupno 138 žena.