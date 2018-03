Šest tisuća kuna malo je za život u smradu

Dolazak proljeća za Jakuševčane ne znači toplije vrijeme, visibabe, sunce i šetnje, nego samo smrad, smrad i još više smrada. – Da se razumijemo, ovdje stalno neizdrživo smrdi, ali najgore je u proljeće i u ljeto te kada je jak pritisak u zraku pred kišu. Ne moramo ni gledati prognozu da bismo znali da će padati, osjetimo to dobro – kaže 40-godišnji Danijel Turković koji cijeli život živi na Jakuševcu. Kuća mu je u prvom redu do ogromnog brda smeća pa stalno udiše kiselkasti ustajali miris. Osjećaj u nosnicama je neizdrživ, a smeta i za oči.

Žele da se zatvori

Zbog smanjene kvalitete života stanovnici Jakuševca, ali i dva susjedna mjesta Hrelića i Mičevca, već godinama dobivaju novčanu naknadu, a za ovogodišnju je isplatu njih 2038 jučer potpisalo ugovore s Gradom, za što je izdvojeno više od 11 milijuna kuna. – To je mazanje očiju – kaže Turković, a njegov sumještanin Mario Bedeković kaže da bi odšteta koja je između 5000 i 6000 tisuća kuna godišnje po osobi trebala biti barem tri puta veća. – Za život uz smetlište to je malen novac, pa mi ljeti ne možemo prozor otvoriti. A da ne spominjem da se zdravlje moje djece ne može platiti – govori Bedeković, koji se nada da će njegovi mališani imati bolju kvalitetu života.

– Ovo dugoročno jako šteti zdravlju. U mladosti nisam imala problema, ali zadnjih nekoliko godina strašno kašljem – kaže pak 69-godišnja Ružica Bučarić te dodaje kako bi jedina prava odšteta bila bi da se smetlište već danas zatvori. No to bi se prema nacrtu plana gospodarenja otpadom trebalo dogoditi tek 2023. kada bi trebao biti dovršen centar za gospodarenje otpadom. Za još malo strpljenja, mještane je jučer zamolio i gradonačelnik Milan Bandić, a obratio im se riječima: “Najte kaj zamjerit.” No građani više nemaju povjerenja jer im je već bilo obećano da će smetlište biti zatvoreno ove godine, a plaše ih i procjene da bi Jakuševec mogao smeće primati sve do 2029. godine. Skeptičan je i predsjednik Mjesnog odbora Jakuševec Stjepan Bučarić, koji smatra da je Jakuševčanima učinjena nepravda.

– Nije u redu da istu naknadu dobivamo mi kao Hrelić i Mičevec. Ipak smo na “prvoj crti“ – kaže. Predsjednik vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb – istok Milenko Arapović zamjerio je pak drugim četvrtima manjak solidarnosti.

Mi nismo kao drugi

– Neki kvartovi potpisuju peticije jer nitko ne bi sudjelovao u zbrinjavaju otpada koji svi proizvodimo. Da mi počnemo skupljati potpise, imali bismo ih 30.000 za jedan dan, ali smo strpljivi i razumni. Smeće se negdje mora skladištiti, ali drugi to ne shvaćaju i misle samo na sebe – rekao je Arapović aludirajući na situaciju u Brezovici, Podsusedu i Resniku.