Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
Na meti istražitelja Hrvatski skijaški savez i Vedran Pavlek, sumnja se u izvlačenje 30 milijuna eura?
JOŠ SVJETLIJI I USPJEŠNIJI

Ovogodišnji Festival svjetla ostvario rekordnu posjećenost, evo što kažu brojke

Zagreb: Festival svjetla Zagreb 2026.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Ana Vrbanek
26.03.2026.
u 13:12

Direktorica TZGZ, Martina Bienenfeld, istaknula je kako su pozitivne reakcije posjetitelja potvrda kvalitetnog koncepta i kreativnosti koja stoji iza Festivala

Omiljena manifestacija koja slavi dolazak proljeća, Festival svjetla, ponovno je potvrdio poziciju Zagreba kao grada inovativnih kulturnih događanja i vrhunskog doživljaja za posjetitelje iz cijelog svijeta, pohvalili su se iz Turističke zajednice grada Zagreba, ostvarivši pozitivne turističke rezultate u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom pet festivalskih dana domaći i inozemni umjetnici preuzeli su trgove, parkove, šetališta i pročelja te ih pretvorili u inspirativna platna suvremene kreativnosti.

Prema službenim podacima TZGZ, tijekom trajanja ovogodišnjeg Festivala svjetla zabilježen je porast od 4% u dolascima (16.181) te 4% u noćenjima (31.788) u odnosu na prošlu godinu.  Najveći broj posjetitelja došao je iz SAD-a, Njemačke, Italije, Srbije i Slovenije, dok su najveći broj noćenja ostvarili gosti iz SAD-a, Njemačke, Italije, Srbije i BIH, što dodatno potvrđuje međunarodnu prepoznatljivost festivala.

Direktorica TZGZ, Martina Bienenfeld, istaknula je kako su pozitivne reakcije posjetitelja potvrda kvalitetnog koncepta i kreativnosti koja stoji iza Festivala. – Festival svjetla Zagreb iz godine u godinu potvrđuje svoju važnost u pozicioniranju Zagreba kao atraktivne cjelogodišnje city break destinacije. Posebno nas veseli snažan međunarodni interes, unatoč globalnoj krizi, te činjenica da Festival doprinosi daljnjem jačanju prepoznatljivosti Zagreba na globalnoj turističkoj karti – kazala je M. Bienenfeld.

Prema komentarima i reakcijama posjetitelja, instalacije koje su se posebno istaknule i svidjele gostima su Laser Show na Dubravkinom putu, Disko atrij u Klovićevim dvorima, Anooki na Trgu kralja Tomislava te Z.E.T. na Trgu bana Jelačića. Najposjećivanije dječje lokacije bile su, pak, Neon Playground, Lumiplay i X-O, istaknuli su iz TZGZ.
Festival svjetla Zagreb Zagreb

