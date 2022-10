VIDEO Zagrepčani pohrlili u Krematorij, svi su mogli vidjeti što se tamo događa

Dan na Krematoriju, manifestacija koju su danas organizirala Gradska groblja izazvala je velik interes Zagrepčana svih generacija. Pred velikom dvoranom oko 11 okupilo se pedesetak znatiželjnika koje su zaposlenici Krematorija proveli kroz kremacijske prostorije inače nedostupne živućim ljudima koji nisu zaposlenici podružnice.

Razgledati su se tako mogle rashladne komore gdje lijesovi s pokojnicima čekaju najprije pogrebni obred, a potom i kremaciju, dugačak hodnik kojim putuju prema kremacijskoj peći, a najviše je interesa, dakako izazvala prostorija s tri kremacijske peći koje rade u tri smjene, odnosno 24 sata dnevno, osobito zimi kada je pogreba više.

S obzirom na to da je donedavno mirogojski krematorij bio jedino mjesto na kojemu su se u Hrvatskoj odvijale kremacije (sada svoj krematorij ima i Osijek), nedavno je nabavljena još jedna peć pa se ondje dnevno kremira i do 45 pokojnika. Zimi ih je puno više no ljeti pa peći katkad, ako za time ima potrebe, rade i subotom.

Kremacijske su peći konstruirane tako da se na pokretnu dizalicu stane samo jedan pokojnik u lijesu. Sam postupak kremiranja traje oko sat, sat i pol. Nakon toga, posmrtni se ostaci iz posebne vatrostalne kible ubacuju u tzv. 'mlin', posebnu drobilicu koja pokojnikove ostatke samelje u prah te se potom pohranjuju u zapečaćenu crnu urnu na kojoj su ugravirani i osobni podaci pokojnika.

Interes za kremiranjem iz godine u godinu raste, u Hrvatskoj se oko 50% pokojnika kremira, dok u zapadnim zemljama brojka prelazi i 90 posto. Zagrepčani su stoga danas po prvi puta mogli vidjeti mjesto gdje će mnogi od njih jednoga dana završiti svoj životni put.