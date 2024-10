Velika biciklistička utrka skreće autobuse u Zagrebu: Linije s Glavnog kolodvora vozit će obilazno, evo detalja

Zbog održavanja međunarodne biciklističke utrke CRO Race, u nedjelju, 6. listopada, od 8 do 17 sati, primjenjivat će se posebna regulacija prometa od raskrižja Ulice grada Vukovara i Ulice Hrvatske bratske zajednice preko Mosta slobode do raskrižja Avenije Većeslava Holjevca i Avenije Dubrovnik.

Kako su izvijestili iz ZET-a, utrka će uzrokovati izmjenu trasa na autobusnim linijama 218, 220, 221, 229, 234, 241, 242, 268 i 281. Navedene autobusne linije će od 8 do 13.30 sati prometovati izmijenjenim trasama od Glavnog kolodvora prema svojim odredištima, dok će od 13.30 do 17 sati, prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera. Prometovanje svake od linija može se pronaći na stranicama ZET-a, no sve će obilaziti Aveniju Većeslava Holjevca prometovanjem uglavnom po Ulici grada Vukovara.

Što se tiče ostalih regulacija, zbog radova na dijelu Stepanske ulice u Velikoj Gorici, autobusna linija 310 će od ponedjeljka 7. listopada u 8.30 sati do očekivanog završetka radova u petak, 17. siječnja prometovati djelomično izmijenjenom trasom:

Glavni kolodvor - redovnom trasom do raskrižja Industrijska/Odranska - (lijevo) Odranska ulica - (desno) Školska ulica - (desno) Stepanska ulica - rotor (polukružno okretanje) i dalje redovnom trasom. U povratku Petrovina/Velika Gorica - redovnom trasom do rotora Stepanska/Lukavečka (polukružno okretanje) - Stepanska ulica - (lijevo) Školska ulica - (lijevo) Odranska ulica - (desno) Industrijska ulica - i u nastavku uobičajenom trasom.

Obostrana stajališta Lomnica - Stepanska 72 u Stepanskoj ulici i Lomnica - Deverićeva 24 u Deverićevoj ulici, neće biti u funkciji, a istovremeno će biti uspostavljeno obostrano stajalište u Odranskoj ulici, kod kućnog broja 77 i 78.

VEZANI ČLANCI: