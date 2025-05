Većina kandidata u Zagrebačkoj županiji pobjedila je u prvom krugu: Jedna načelnica osvojila je deveti mandat

Osvoji li sedmi mandat, Stjepan Kožić postat će najdugovječniji hrvatski župan. Međutim, za to će morati ići u drugi krug, i to ponovno s SDP-ovim kandidatom Mihaelom Zmajlovićem. Nakon prebrojenih svih listića, Kožić je dobio 42,16 posto glasova, dok je Zmajlović osvojio povjerenje 30,37 posto birača. Drugi je ovo puta zaredom da Kožić nije mandat župana dobio u prvom krugu, a morat će se suočiti i s istim kandidatom kao i 2021. Tada je, podsjetimo, u prvom krugu dobio 44 posto a Zmajlović 29, što znači da je obojici podrška porasla, no za otprilike isto.

Za većinu aktualnih gradonačelnika u gradovima zagrebačkog prstena, pak, izborna bitka je već gotova, i to pobjedom s premoćnom većinom. Petra Škrobot uspjela je obraniti svoj mandat gradonačelnice Samobora, a od birača je dobila 59,97 posto glasova, teško porazivši HSS-ova Krešu Beljaka koji je dobio 23,39 posto. – Građani su glasno i odlučno rekli da žele nastaviti putem konkretnih projekata, stabilnosti i odgovornosti. Hvala svima koji su mi dali svoje povjerenje, hvala na podršci, na svakom glasu, poruci i razgovoru. Ova pobjeda pripada svim građanima Samobora – izjavila je Petra Škrobot nakon objave rezultata, pohvalivši se i da će njen Fokus imati i samostalnu većinu u Gradskom vijeću.

Još bolji rezultat od nje ostvario je Dario Zurovec, kojem birači evidentno nisu zamjerili odlazak u Fokus i te optužbe bivših stranačkih kolega da se želi povezati s HDZ-om. Na izborima za gradonačelnika Svete Nedelje je osvojio impresivnih 69,86 posto posto glasova od 4.599 birača, dok je Fokusov Martin Obradović dobio tek 15,5 posto. – Nakon prespavane noći, smirenog uma, osjećam veliki ponos i veliku zahvalnost. I taj ponos i zahvalnost su usmjereni prema vama, dragi susjedi, prijatelji, birači i svi koji ste mi pružili povijesno veliku podršku. Kampanja kontra moje malenkosti od pojedinaca i bivših stranaka bila je prljava, osobno orijentirana, gdje se nije prezalo pred ničime. Na koncu konca, vi ste svojim glasovima pokazali da nagrađujete rad i trud, a ne upornu pljuvačinu. Zato ću raditi još više u ovom mandatu – poručio je na Facebooku.

Svoj je mandat uspješno obranio i SDP-ov Zvonimir Novosel, koji je u prvom krugu osvojio četvrti mandat gradonačelnika Jastrebarskog. Na lokalnim izborima dobio je povjerenje od 60,68 posto birača, a slijedi ga Goran Navoj s 19,62 posto. Četvrti put pobjedio je i Javor Bojan Leš, aktualni gradonačelnik Ivanić-Grada. HDZ-ovac koji je dobio podršku Nezavisne liste Stjepana Kožića, HSLS-a, HNS-a i Stranke umirovljenika osvojio je 54,55 posto glasova, a iza njega je nezavisni Krešimir Golubić, koji je dobio 14,86 posto.

Apsolutnu dominaciju postigao je i gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar, koji je osvojio 72,55 posto glasova, što je velik pomak u odnosu na 50,1 posto iz 2021. godine. Zajednička kandidatkinja Možemo i SDP-a Ivana Mlinar bila je druga s 17,73 posto glasova. – Hvala vam od srca – poručio je kratko na društvenim mrežama. Željko Turk i dalje ostaje gradonačelnik Zaprešića, premda je to bilo "za dlaku". Osvojio je 50,26 posto glasova, no to je bolji rezultat od prije četiri godine, kad je morao ići u drugi krug. Drugoplasirani kandidat na ovogodišnjim izborima bio je Marko Gabud kojeg su podržali SDP i Možemo, a on je dobio 21,42 posto glasova. Među pobjednicima u prvom krugu je i Denis Kralj, gradonačelnik Vrbovca. SDP-ovac je dobio 67 posto glasova birača, a njegov glavni protukandidat, HDZ-ov Damir Fašaić, dobio je tek 25 posto. – Hvala na podršci i povjerenju. Svaki vaš glas nas veseli, kao što nam je i obaveza da nastavimo raditi. Pred nama su nove četiri godine u kojima ćemo i dalje graditi Vrbovec u ugodno mjesto za život – poručio je Kralj.

Drugi krug morat će se provesti, pak, u Dugom Selu i Svetom Ivanu Zelini. Nenad Panian, dugogodišnji gradonačelnik Dugog Sela, bio je blizu pobjede u prvom krugu, no s osvojenih 45 posto glasova, bivši Fokusovac morat se će ponovno suočiti sa Stipom Velićem, kandidatom HDZ-a. Slična je situacije i u Zelini. Košćec je osvojio 41,71 posto glasova, a protukandatkinja mu je HDZ-ova Eva Jendriš Škrljak koja je od njega izgubila s 41,12 posto. Bitka je bila vrlo uska - Jendriš Škrljak izgubila je za samo 30 glasova.

Što se tiče drugih općina u Zagrebačkoj županiji, spomenimo da je za njih devet bitka završila i prije nego je počela. U općinama Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Orlse i Preseka kandidati za načelnika nisu imali suparnika pa su izbore završili već znajući kakav će biti rezultat. Neki od njih već su dugo na čelu svoje općine, pa je tako načelnica Marije Gorice, HDZ-ova Marica Jančić, upravo dobila svoj deveti mandat. Neki su svoju fotelju izgubili nakon više mandata, poput Bruna Petkovića koji je dosad vodio Stupnik, a neki će sa svojim protivnicima morati ići u drugi krug.