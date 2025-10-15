Učenici više ne 'bubaju' gradivo: U zagrebačkom Zoološkom vrtu uče kako brinuti o životinjama

Poslodavci trebaju poticati promjene u strukovnom obrazovanju, a modularna bi nastava učenicima trebala omogućiti da po završetku srednje škole imaju kompetencije potrebne tržištu rada – zaključeno je na okruglom stolu „Uz učenje temeljeno na radu do bolje skrbi za životinje“, održanom u zagrebačkom Zoološkom vrtu u sklopu Dana Erasmusa.

„Novi strukovni kurikuli implementirani početkom ove školske godine imaju za cilj stjecanje kompetencija potrebnih tržištu rada. U modularnoj nastavi naglasak je na učenju temeljenom na radu i na kvalitetno osmišljenim aktivnostima koje će učenicima put do znanja učiniti zanimljivijim“, istaknula je Heidi Cipriš Madunić, voditeljica Službe za kurikul i programe Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.U Veterinarskoj školi Zagreb novi pristup već je dao rezultate. „Prvih mjesec dana učenici su se prilagođavali novom načinu rada – uče kroz stvarne situacije i modele izvorne stvarnosti. Zahvaljujući tome ‘bubanje’ gradiva odlazi u povijest“, rekla je Monika Boras, dr. med. vet., profesorica savjetnica.

Prednosti modularne nastave istaknula je i izv. prof. dr. sc. Mirna Brkljačić s Veterinarskog fakulteta: „Učenicima trećih i četvrtih razreda omogućujemo praksu na našim klinikama, uzimajući u obzir njihove interese. Oni koji kasnije upišu fakultet, pokazuju se kao izvrsni studenti.“ Da je praksa presudna potvrđuju i u ZOO-u, gdje veterinarski tehničari rade u Oporavilištu za divlje životinje i Skloništu za nezbrinute životinje. „Izuzetno nam je važno pronaći mlade ljude sa znanjem i posebnim senzibilitetom za životinje. Naši timaritelji prvi stupaju u kontakt sa životinjama, oni prepoznaju njihovo stanje i svakodnevno brinu o njima“, kazala je Davorka Maljković, zamjenica ravnatelja Zoološkog vrta. „Ponosni smo što kao nositelj Erasmus+ akreditacije sudjelujemo u obrazovanju veterinarskih tehničara iz Hrvatske i drugih europskih zemalja“, dodao je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.