U ponedjeljak kreću veliki radovi na jednoj od najprometnijih zagrebačkih ulica: Grad objavio detalje

Nakon obnove tramvajskih pruga na Ksaveru, Ribnjaku, Jadranskom mostu, u Dubravi i Maksimirskoj cesti, u ponedjeljak 6. listopada započinju radovi na rekonstrukciji oba tramvajska kolosijeka u Ulici kneza Branimira, od Draškovićeve ulice do Trga kralja Tomislava, koji će donijeti tišu, sigurniju i udobniju vožnju te manje zastoja u prometu, priopćili su iz Grada Zagreba.

Uz izmjenu tračnica, ugrađuju se novi nivelacijski ležajni jastuci s pričvršćenjem tračnica te se postavljaju nove pokrovne armirano-betonske ploče. Radovi na obnovi sjevernog kolosijeka započinju na dionici dugoj 110m, od Draškovićeve do Palmotićeve ulice, zatim se nastavljaju na dijelu od Palmotićeve do Petrinjske ulice u dužini od 138m te potom od Petrinjske do Trga kralja Tomislava u dužini od 70m. Nakon dovršenog sjevernog, radovi će se nastaviti na južnom kolosijeku te će se u konačnici obnoviti više od 630m tramvajskog kolosijeka.

Tijekom prve faze radova, koja obuhvaća dio Branimirove ulice od Draškovićeve do Palmotićeve ulice bit će zauzet jedan prometni trak uz gradilište te parkirna mjesta u neposrednoj blizini. Kada radovi obuhvate i raskrižje s Palmotićevom ulicom, zauzet će se i jedan prometni trak Palmotićeve ulice na samom raskrižju, a promet će se odvijati po preostalom dijelu kolnika.

Dnevni tramvajski promet neće biti u prekidu, dok će noću biti organiziran prijevoz autobusima. Više informacija o voznom redu bit će dostupno na službenim stranicama ZET-a. Planirano trajanje radova je 12 tjedana, a zbog pojačanog motornog i pješačkog prometa, radovi će tijekom Adventa privremeno biti obustavljeni.

Tijek obnove tramvajskog kolosijeka na Branimirovoj možete pratiti na stranici regulacije.zagreb.hr. Informacije o regulacijama vezanim za manje radove dostupne su i na: https://zagreb.hr/privremene-regulacije-prometa/1880, poručuju iz Grada.