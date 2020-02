Tražimo park već 20 godina. Htjeli smo i sami saditi stabla, ali kazna je 9000 kn

Klupe, ljuljačke, šetnicu, punkt s vodom, ukrasne grmove i drvored htjeli bi u svome kvartu imati stanovnici Vrbana II, a za to su, kažu, odabrali i idealnu lokaciju. Riječ je o livadi od 5500 četvornih metara omeđenoj Lopatinečkom, Cenkovečkom i Ulicom Vrbani koja već barem 20 godina, ističe Jasna Vuk, stoji prazna.

– Dopis sa željom da se livada uredi u park ili igralište poslali smo gradonačelniku Milanu Bandiću čim je prvi put došao na tu funkciju, a on je to obećao odmah riješiti. Kao što vidimo, ništa se još nije dogodilo – govori ova stanovnica Lopatinečke ulice. No, kako bi se obećanje jednom i ispunilo, inicijativa Zeleni Vrbani zajedno Irenom Borovinom iz udruge Vestigium pokrenula je online peticiju za uređenje parka.

– Zemljište je u Generalnom urbanističkom planu zacrtano kao zelena površina, a trenutačno nema baš nikakvu funkciju. Zimi je blatna kaljuža, ljeti suha pustara, a mi bismo ondje uredili park s dječjim igralištem – ističe Maja Pavičić uime inicijative. Potpisi će se, dodaje, prikupljati i u papirnatom obliku, i to u utorak između 17 i 19 sati, kad će organizirati fašnik na livadi.

– Ideja je ljude potaknuti da zamisle kako bi bilo kad bi na toj goloj ledini imali lijepa stabla pa smo planirali da se zamaskiraju u drveće i tako to dočaraju – govori M. Pavičić.

Neki od stanovnika koji žive oko livade, dodaje Irena Borovina, počeli su razmišljati da i sami posade po jedno stablo, no odbile su ih astronomske kazne za takvo “gerila” vrtlarstvo. One, se, naime, prema Odluci u komunalnom redu, “vrte” između četiri i devet tisuća kuna.

– Tako da nam ne preostaje ništa drugo nego na ovakav način pokušati postići neko rješenje – objašnjava I. Borovina.

Od Gradske četvrti Trešnjevka – jug i Mjesnog odbora Vrbani, dodaje M. Pavičić, stanovnici dobivaju samo prazna obećanja, a posljednje je iz studenog prošle godine. Tada je na sjednici Mjesnog odbora navodno rečeno da je uređenje parcele među prioritetima.

– No, mi ne želimo slušati da govore kako će se nešto riješiti i da se onda ništa ne dogodi. Želimo rješenje, i to već ove godine – napominje ova članica inicijative.

Rješenju se raduje i Ema Hursa, koja svog sina Tina često dovodi na čuvanje kod svekrve na Vrbanima II i krivo joj je, kaže, što se ne može igrati u blizini njezina stana.

– Livada nije ograđena pa je opasno, ali ovo je odlično mjesto za dječje igralište koje bi se moglo urediti u sklopu parka – kaže E. Hursa, s kojom se slaže i Dragica Brekalo, ističući kako bi se ondje mogla družiti sa svojim praunukom. Bilo bi to dobro rješenje, nadovezuje se Dragan Zovko, i za one koji imaju pse jer se livada ionako često koristi za istrčavanje kućnih ljubimaca.

– A u parku bi mogli šetati svoje pse i usput se malo i odmoriti – kaže Zovko.

U Mjesnom odboru Vrbani, pak, ističu kako je istina da je uređenje parcele prioritet, a već je odlučeno i što će se ondje raditi. Neće to biti park, napominje predsjednik Nikola Fabrio, već će se urediti dječje igralište i vježbalište za odrasle.

– To je dogovor Mjesnog odbora i Gradske četvrti, a evo je sad treća godina kako projekt uvrštavamo u naše planove. Stalno ga požurujemo, ali očito za to nema dovoljno novca u blagajni – ističe Fabrio.

