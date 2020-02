Juričan poručio Bandiću: 'Upali nam svjetlo u parku, zvao bih ja tvoga pajdu al' on je u zatvoru'

Redatelj, bivši predsjednički kandidat i aktivist Dario Juričan na svom Facebook profilu uputio je poruku zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću. Njegovu objavu u kojoj od gradonačelnika traži da se u parku kod Boćarskog doma ugrade svjetla jer trenutačno vlada mrak, prenosimo u cijelosti:

"MILANE, UPALI NAM SVJETLO U PARKU

Milane, rezaču etiketa pred mirovinom, moram nešto s tobom podijeliti – na žalost, nije specijalni teret, nego jedna zgoda.

Trčim ti ja neki dan po Savskom nasipu, i spustim se u park kod Boćarskog doma, a ono u parku potpuni mrak.

Jednostavno je Milane, evo i ti ćeš shvatiti: parku treba svjetla, pa te ovom prilikom molim da to središ. Svjetla su uključena po rubu parka, pa čak i na susjednim parkiralištima, što je besmisleno Milane, a nisu u samom parku.

Nedaleko od parka je i željeznički most koji si osvijetlio, genije, ali park nisi. Ako baš nikako ne stižeš uključiti svjetla u parku, jer si stalno zauzet na Županijskom sudu, pošalji pajde iz Elicoma. Iste one s kojima si 2019. potpisao okvirni sporazum za Usluge održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Zagreba za 146.491.737,57 kuna (bez PDV-a), oni će to sigurno znati srediti. Pa nisi im male novce dao.

Vlasnici Elicoma rodbina su tvog Željka Šelendića Šele, a od Šele si, Milane, nedavno uspio jeftino kupiti stan za kćer.

Zvao bih ja inače tvog pajdu Miju Maroševića, koji je u gradu bio zadužen za javnu rasvjetu, ali on će u zatvor, kako se čini, malo prije tebe Milane, jer je nepravomoćno osuđen za primanje mita na tri godine.

Nego, ne pišem ti ovo da bih te prozivao da si krkan zadužen za svaku lampu u gradu, znam ja da nisi, nego da se po tvojoj milosti upali svjetlo u parku kod Boćarskog doma.

Hvala ti, Milane, bez tebe bismo vječno bili u mraku!

Dario Juričan, gradonačelnik svemira", napisao je Juričan.