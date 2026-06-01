'Svi misle da su uvjeti nehumani, ovakvo je stanje zapravo': Zagrepčani podijelili kako je živjeti u Mamutici

Koje su prednosti, a koji nedostatci Mamutice, zanima Zagrepčanina koji kaže da mu kvart izgleda "top i vrlo funkcionalno", ali čuje dosta "hejta" o toj zgradi. Da su najveći hejteri Mamutice ljudi koji nogom nisu kročili tamo, a niti u Travno, napisao mu je jedan od komentatora na Redditu. "Glavni argument je da nije humano jer misle da se radi o malim stanovima, dok je realnost suprotna. Stanovi su prostrani i dosta veliki, a cijela zgrada ti funkcionira kao mala zajednica. Cijeli kompleks Mamutice ti dođe kao mali grad jer je u sklopu nje sve što ti treba za normalan život", objasnio je pa dodao kako ne živi u Mamutici, ali je dosta često tamo provodio vrijeme kao dijete i ima puno poznanika koji žive tamo.

Netko ga je upitao pričaju li mu poznanici o "smrdljivim i glasnim susjedima, te neprestajućim žoharima". Ne zna, kazao je, niti jednu osobu koja je tamo živjela, a da je bila bez konstantnih problema. Stanovnici jedne od najvećih zgrada u Europi u komentarima su mu uzvratili kako žohara nema, a "smrdljivi i glasni susjedi" su problem svake zgrade, a ne samo njihove, tvrde. Netko je, pak, napisao kako ljudi kojima smetaju takve stvari, kupe ili sagrade kuću.

Jedan od korisnika Reddita napisao mu je i da su u tom dijelu Zagreba kvartovi planski napravljeni, pa ne zna tko bi rekao nešto pritiv kvarta, "Imaš prirodu i gdje prošetati plus sve je integrirano u kvart, a i prilazne ceste su dosta široke", objasnio je.

"Živjela sam u 10 stanova po cijelom gradu i onaj u Mamutici je bio najbolji. Uglavnom su do sada ulazi renovirani, imaš apsolutno sve što ti treba u kvartu, od frizera do mesara, okolo zelenilo, divota. Ljudi misle da tamo živiš natiskan ko sardina s 5000 ljudi, ali zapravo uopće nemaš taj osjećaj, ulazi su odvojeni, izolacija je perfektna, znali smo na faksu tulume imati cijelu noć da se na hodniku ništa ne čuje, a ne čuješ ni ti druge. Zimi te griju svi koji žive oko tebe pa ne moraš radijatore paliti. Jedino što nema parkinga za lijek, ali možeš sparkat kod bazena u Utrinama i prošetati dvije minute. Bus ispod zgrade, tramvaj na 5 minuta. Sve u svemu jedno od boljih mjesta za život", dodaje se u drugom komentaru.