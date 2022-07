Kaubojski ranč ili terme Jezerčica? Ovo su top mjesta za izlet na manje od sat vremena od metropole

Kaubojsko izletište, naselje iz rimskog doba, adrenalinska zabava, kupanje u termalnim vodama... Za one koji su u iščekivanju godišnjeg odmora u potrazi za vikend-izletištima u okolici metropole odabrali smo najbolje lokacije.

Kupanje i masaža u Jezerčici

Ova vodena oaza udaljena je 40-ak kilometara od centra Zagreba, nalazi se u Donjoj Stubici, a sastoji od velikog akvaparka s tri vanjska, pet unutarnjih bazena i hotela. Termalna voda temperature je oko 38 stupnjeva, a tu su i tobogani, dječje igralište te tereni za stolni tenis i odbojku na pijesku. Dostupan je i wellness, ali i masaža na otvorenom. Cjelodnevna ulaznica za odrasle je 80 kuna preko tjedna te 95 kuna subotom, nedjeljom i praznikom. Za djecu do pet godina ulaz je besplatan, a za onu od pet do 15 godina treba izdvojiti 60, odnosno 75 kuna vikendom i praznikom.

Treking po Žumberku

Više od 350 planinarskih i oko 300 kilometara biciklističkih staza, i to od onih laganih do onih posebno zahtjevnih. Park prirode Žumberak–Samoborsko gorje obiluje šumama, prirodnim izvorima, ali i arheološkim nalazištima poput Budinjaka u kojem su prije 3000 godina živjeli ljudi iz kasnog željeznog doba. Pretpovijesno nalazište krije mnoge zanimljivosti, a bogata prošlost ovoga kraja upoznati se može i laganom šetnjom po poučnoj Stazi kneževa. Posjetiteljski centar Budinjak vikendom je otvoren od 10 do 17 sati, a preko tjedna po najavi grupa.

Sir i vino na Plešivici

Iako je površinom malen, plešivički kraj u blizini Jastrebarskog poznat je po nagrađivanim vinima i pjenušcima, ali i kvalitetnim sirevima. Izlet plešivičkim vinskim cestama može početi i završiti u Jaski, a na putu se nalazi 40-ak vinarija u kojima se mogu degustirati, između ostalog, lokalni chardonnay, rajnski rizling i crni pinot, dok neka od imanja, poput gospodarstva Kolarić, nude i smještaj za višednevni izlet. Specijalitet koji se ne smije propustiti je plešivički copanjek, slani kolač od svježega kravljeg sira i zelenja.

Foto: Davor Puklavec/POSEBNA PONUDA 06.06.2020., Zagreb, Plesivica - Predstavljanje vina Braje, Ivancic, Jagunic i Kurtalj te dorucak s pjenuscima u organizaciji Suzane Koscak na Plesivici."nPhoto: Davor Puklavec/PIXSELL

Željni akcije u Party Land

Vožnja džipovima, paintball, ljudski nogomet, badminton, odbojka, skakanje na trampolinu... Oni koji vikend žele provesti aktivno mogu svratiti u adrenalinski park Party Land u Igrišću, samom srcu Zagorja. Pregršt aktivnosti ima i za djecu i za odrasle, no voditelji parka napominju da primaju samo grupe. Potrebno je dolazak najaviti mailom.

Za kauboje u duši

Ranč i izletište Cowboy nalazi se samo 10 minuta vožnje od Novog Zagreba, na obroncima Vukomeričkih gorica. Osnovali su ga bračni par Draženka Borak i Darko Delić koji su se jahanjem godinama bavili kao hobijem, a na imanju se nalazi restoran uređen u kaubojskom stilu te veliko dječje igralište. Vikendima i djeca i odrasli mogu sjesti u sedlo i jahati po ranču na koji su dobrodošli i ljubimci. Od hrane nude meksičku i "tex" hranu, burgere i odreske s prilogom, premda postoji ponuda i za kauboje vegetarijance.

Markuševec Turopoljski: Izletište Western Ranch Cowboy 18.08.2018., Markusevec Turopoljski - Western Ranch Cowboy, nedaleko Zagreba, omiljeno je izletiste ljubitelja zivotinja, posebice konja. Ranc trenutno broji 22 konja koji su smjesteni nedaleko restorana, kafica i parka. Djeci omiljeni dio ranca je svakako park za igru te jahanje na mirnim konjima. Photo: Filip Kos/PIXSELL

Neizostavan dvor Trakošćan

Čarobni dvorac nalazi se samo 45 minuta vožnje od metropole i jedno je od najpopularnijih izletišta u Hrvatskoj. Posjetiteljima nudi vremeplov unatrag do 14. stoljeća, kad je sagrađen kao osmatračka utvrda za nadzor puta od Ptuja prema bednjanskoj dolini, a cijela povijest zdanja može se proučiti u sklopu muzeja na četiri etaže. Radno vrijeme je od 10 do 18 sati, a cijena ulaznice je 40 kuna za odrasle te 20 kuna za djecu od sedam do 18 godina. Oko dvorca se nalazi park-šuma, jezero i šetnica.

Put u rimsko doba

U Arheološkom parku Andautonija u Ščitarjevu, 20-ak kilometara od Zagreba, na prostoru od 2500 četvornih metara mogu se vidjeti ostaci starog antičkog grada iz doba Rimskog Carstva. Tijekom 400 godina Andautonija je bila glavno upravno, političko i kulturno središte toga dijela, a sačuvani su temelji arhitekture, dijelovi kamenom opločenih ulica, kvalitetno izvedeni zidovi sa zidnim slikarstvom, podovi s mozaicima i nekropola. Park radi subotom i nedjeljom od 12 do 18 sati, a ulaznica stoji 35 kuna za odrasle te 25 za učenike i umirovljenike.