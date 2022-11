Tomašević komentirao stanje na Jakuševcu i novi model otpada i najavio kazne, evo za koga

Nije pošteno da se jedni trude, a drugi ne - rekao je to, među ostalim, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na današnoj redovnoj press konferenciji najavljujući novosti u vezi modela za otpad koji je na snagu stupio prije 45 dana, odnosno 1. listopada.

Novost se najviše odnosi na one suvlasnike, tvrdi gradonačelnik, koji nisu "prstom mrdnuli" u posljednjih mjesec i pol dana glede prilagodbe novom modelu.

Stižu kazne

- Uskoro ćemo objaviti i rokove do kojih će oni koji nisu učinili apsolutno ništa morati do određenog roka ispuniti ciljeve, odnosno maknuti spremnike s javnih površina ili napraviti bokseve - rekao je Tomašević i podsjetio javnost kako je do sada izvršen pregled na 5 tisuća lokacija te je s javnih površina uklonjeno oko 50% spremnika.

U međuvremenu izdano je tek 300 rješenja za bokseve, a uskoro će, ponovio je Tomašević, biti objavljen rok za višestambene zgrade nakon kojeg će, oni koji nisu započeli s procedurom biti kažnjavani.

Prokomentirao je Tomašević i optužbe bivšeg predsjednika Gradske skupštine i bivšeg SDP-ovca, a sada Socijaldemokrata Davora Bernardića koji tvrdi da se natječaji za bokseve ponavljaju zbog pogodovanja.

- Ne mislim previše komentirati izjave zastupnika Bernardića, posebice uz njegovu naknadu pamet jer je bio predsjednik Skupštine i Bandićev prijatelj. Govori o nekakvom natječaju za bokseve, a natječaj javne nabave za bokseve ne postoji jer građani sami odlučuju koji će boks kupiti, tako da ne zna o čemu priča - odgovorio je Tomašević.

Gradonačelnik nije mogao izbjeći ni pitanje zbog kojeg su ga pred Skupštinom prošloga tjedna dočekali prosvjednici s lokotom, a to je Jakuševec, odnosno intenzivan smrad posljednjih dana i tjedana koji zajedno s pogoršanom kvalitetom zraka narušava kvalitetu života.

Što je sa smradom na Jakuševcu?

- Sve što sam najavio smo i napravili. I dalje se utvrđuje što je uzrok povećanog smrada zadnjih nekoliko tjedana. Međutim, nismo htjeli čekati pa smo odmah krenuli s mjerama na kompostani, u četvrtak smo krenuli s algama, u petak s drvnom masom kako bi se stabilizirala smjesa, a u ponedjeljak je počelo prekrivanje folijama - odgovorio je Tomašević.

Novinare je zanimalo i što je s drobilicom za otpad koja stoji na Jakuševcu i je li i ona uzrok loše kvalitete zraka. Nakon pitanja novinara Tomašević je na mobitelu pogledao stanje na mjernim postajama.

- Dušikov i sumporov dioksid nikada, cijelo ovo vrijeme, nisu prekoračili vrijednosti, a povećane su koncentracije lebdećih čestica pm2.5 i pm10 koje su najčešće uzrokovane zimskim vremenom, grijanjem i prometom... - ponovio je Tomašević.

Na kraju je ponovio i kako uskoro kreće odvoz miješanog komunalnog otpada jednom tjedno, a istom frekvencijom odvozit će se reciklanti.

