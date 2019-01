Sveta Nedelja krenula stopama Samobora

Među deset je hrvatskih gradova u koje se ljudi doseljavaju. Jedan je od glavnih razloga za to, kaže gradonačelnik Krešo Beljak, što u Samoboru već godinama drže nultu stopu prireza.

Mnogi su Zagrepčani tako došli u napast da se u obližnji grad samo prijave da ne bi morali izdvajati 18 posto od svoje plaće. Gotovo da zavide sretnicima Samoborcima koji, osim što nemaju prirez, imaju pravo i na besplatne udžbenike, umirovljenici dobivaju božićnice i uskrsnice, mladi stipendije, a povećane su im naknade za opremu novorođenog djeteta. Osim toga, među rijetkim su gradovima koji su uspjeli obnoviti prostor bivše vojarne i tamo smjestiti društvene sadržaje.

Prvo uložiti u gospodarstvo

Njihov primjer odlučili su slijediti i u Svetoj Nedelji, čiji stanovnici od početka ove godine ne plaćaju šest posto prireza, koliko su davali od prihoda do prije nekoliko dana, a to su ujedno jedina dva grada u Zagrebačkoj županiji čije vlasti ne žele uzimati od svojih građana jer dobro stoje. To nije slučaj u Svetom Ivanu Zelini i Vrbovcu, koji imaju najvišu stopu prireza u županiji, onu od 12 posto, a čiji gradonačelnici ističu da situacija još nije toliko dobra da bi se prirez posve ukinuo. No šef Zeline Hrvoje Košćec dodaje da će u skorije vrijeme eventualno razmišljati o smanjenju za nekoliko postotaka.

– Pogotovo ako veliki projekti, poput izgradnje akvaparka, krenu u realizaciju. Za sada stvari idu dobro – kaže Hrvoje Košćec, dok gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj dodaje da prvo moraju uložiti u gospodarstvo da bi grad “podigli”.

– Lani je kupljeno zemljište za gospodarsku zonu da bismo dovukli investitore. Provodimo parcelizaciju, treba se još uložiti u infrastrukturu – kaže Denis Kralj.

Daju za vrtiće, škole...

Osim ova dva grada, 12 posto od plaće odvajaju i stanovnici Velike Gorice, u kojoj se razmišlja o smanjenju u bližoj budućnosti, a toliki je prirez i u Zaprešiću, gdje novac troše za ulaganje u vrtiće, školske objekte i komunalnu infrastrukturu. U gradovima Dugom Selu i Jastrebarskom izdvaja se devet, a u Ivanić-Gradu najmanje – šest posto.