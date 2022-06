Sutra se dio Šestinske ceste zatvara za sav promet, evo obilaska

Šestinska cesta sutra se u 8 sati zatvara za sav promet i to na dijelu od Šestinskog prilaza do Ulice Lukšić. Radi se na asfaltiranju kolnika, radovi će trajati do 4. srpnja, a na tom će dijelu za to vrijeme biti postavljena privremena regulacija prometa.

Obilazni pravci bit će:

Šestinska cesta – Lukšić – Bijenik – Sv. Duh – Selska – Prilaz baruna Filipovića – Grada Mainza - Slovenska – Fonova – Trg Francuske Republike - Hanuševa – Ulica Republike Austrije – Prilaz Gjure Deželića – Medulićeva – Ilica – Britanski trg – Pantovčak – Gornje Prekrižje - Šestinski vijenac

Šestinska cesta – Gornje Prekrižje – Pantovčak – Britanski trg – Ilica – Sv. Duh – Bijenik – Lukšić.