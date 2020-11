Susjedi smo rezidencije predsjednika, a i dalje nemamo kanalizaciju

Kako je biti prvi susjed hrvatskom predsjedniku? Nije loše, reći će stanovnici Donjeg Prekrižja, samo bi bilo dobro kad bismo imali pravo i na “luksuze” počevši, recimo, od kanalizacije. Jer unatoč tome što žive samo nekoliko stotina metara od predsjedničke rezidencije na Pantovčaku, velik broj njih i dalje, dvadeset godina u 21. stoljeću, nema priključak na gradsku odvodnju. A jedna tamošnja stanovnica, Dunja Ječmenjak, odlučila je promijeniti tu činjenicu, i to, štoviše, shvaća kao svoju životnu misiju.

– Jer moja je baka 1939. godine u naselje donijela vodu, a ja sam se zadrvila uvesti i kanalizaciju – kaže žena koja je već peta generacija obitelji koja živi u toj ulici.

Za kiše nikamo bez čizama

Zadatka se, dodaje, prihvatila još prije deset godina pa je u međuvremenu bila na nebrojeno sastanaka te poslala isto toliko dopisa, i Večernji list i drugi mediji o slučaju su pisali nekoliko puta, a aktivirala je i Gradsku četvrt.

– U odnosu na prije nekoliko godina, kad nekih sedamdesetak kućanstava nije imalo priključak, nešto se ipak promijenilo. Prije dvije godine posjetio nas je šef Vodoopskrbe i odvodnje Marin Galijot, koji je bio prvi direktor koji je ovamo došao, što je za svaku pohvalu.

A lani je završen novi kolektor na koji se mogao priključiti dio naselja. Ali samo jedna strana Donjeg Prekrižja, ona istočna, dok zapadna i dalje nema pristup, kao i još nekoiko kuća, među kojima je i moja –objašnjava Dunja Ječmenjak.

Dva su razloga pak zašto neki i dalje čekaju priključak. Za jedne je problem to što bi, da se spoje na kolektor, cijevi trebali provući kroz tuđe parcele, što njihovi vlasnici ne dopuštaju.

– A nekih sedam objekata nalazi se razini nižoj od nedavno postavljenoga kolektora pa im je nemoguće spojiti se. Vodoopskrba i odvodnja radila ga je na pogrešnoj visini – ističe Dunja Ječmenjak koja, poput brojnih susjeda, ispod kuće ima septičku jamu koju ispumpava tri puta godišnje.

Usto, dodaje, imaju problema s fekalijama koje za svake kiše dolaze s oborinskim vodama. Radovi koji su završeni lani, kaže Dunja Ječmenak, očigledno nisu obuhvaćali gradnju sustava oborinske odvodnje pa sva kišnica juri niz brdovitu ulicu ravno u njihova dvorišta.

– Kad pada kiša, slijeva se do naših stepenica po cesti koja nakon radova još nije asfaltirana. A s kišnicom dolazi i voda iz tuđih septičkih jama i sve to završava kod mene. Moram uzeti gumene čizme da iziđem iz kuće – ističe njezina susjeda Jelena Komiš pa dodaje kako se zbog vododerine aktiviraju i klizišta.

Gdje je zapelo?

Problem nedostatka priključka, objašnjavali su prethodnih godina u Vodoopskrbi i odvodnji, može se riješiti realizacijom kapitalnog

projekta odvodnje Kraljevec II. Njime bi se izgradio sabirni kanal kroz Pantovčak, Donje Prekrižje i Kraljevec, ali je sve zapinjalo na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa s vlasnicima parcela preko kojih bi cijevi prolazile. Upitali smo u Vodoopskrbi i odvodnji, dakako, stoji li rješenje problema stanovnika Donjeg Prekrižja i dalje zbog istog razloga, ali odgovora ni nakon nekoliko tjedana dobili nismo.

No, prema informacijama kojima raspolaže Mirjana Džajo, predsjednica Vijeća gradske četvrti Gornji grad Medveščak, pod čiju ovlast spada i Donje Prekrižje, čini se da je tako.

– Nemojte me držati za riječ, ali direktor Vodoopskrbe i odvodnje kazao mi je da se još rješavaju imovinsko-pravni odnosi. Baš smo neki dan razgovarali pa sam ga pitala kako stoji pitanje odvodnje. I to je bio odgovor, no u Vodoopskrbi i odvodnji će sigurno moći reći detaljnije – kazala je Mirjana Džajo.