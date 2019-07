Sukobili se nasred ulice: Muškarac uzeo taksistu mobitel i pretukao ga

Jutros oko osam sati u Masarykovoj ulici je muškarac u prsluku oduzeo taksistu mobitel i tukao ga. Vozač taksija je završio u bolnici s lakšim ozljedama.

Taksist je za 24 sata ispričao što se točno dogodilo. Naime, on je skretao iz Vodnikove u Runjaninovu ulicu, a pogled mu je blokirao parkiran automobil te nije mogao vidjeti pješake. Zastao je i muškarac u prsluku mu je udario rukom po prtljažniku, a kad je izašao van iz auta mu je počeo psovati i fizički nasrtati na njega.

- Otišao sam prema Masarykovoj ulici kako bi stao na jednom od taksi stajališta u blizini. Tamo sam sreo istog muškarca koji me pokušao fotografirati. Izašao sam iz automobila i pitao ga zašto ga snima, pa sam izvadio svoj mobitel i fotografirao njega. Tu je počeo sukob. Muškarac me je napao, uzeo mi mobitel i razbio me - kazao je taksist za 24 sata.

Taksist je prijavio cijeli slučaj policiji koja trenutno istražuje detalje događaja.