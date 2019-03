Što se to događa ispod Mosta slobode? Donosimo detalje radova i aktivnosti na Savi

Krči se teren opasno i ravna tlo danonoćno. Bageri i kamioni pod Mostom slobode ne miruju jer za dva i pol mjeseca Zagrepčani na obali Save uživati jednostavno – moraju.

Trebali su, podsjetit ćemo, još prošlog ljeta, ali nabavka višenamjenskih montažnih objekata koji su se trebali smjestiti uz rijeku u sklopu projekta Aktivnosti na Savi propala je, pa je gradonačelnik Milan Bandić suradnicima naredio da daju sve od sebe ne bi li se od 1. lipnja omogućio sadržaj na tri lokacije od Hendrixova mosta do Zaprudskog otoka.

Zabava do 29. kolovoza

I jesu, dali su, makar to značilo smanjivanje planiranog obujma projekta i raspisivanje novog natječaja vrijednog pet, umjesto dotadašnjih sedam i pol milijuna kuna. Kao što je Večernji list već pisao, projekt koji je najavljivan kao prva faza Zagreba na Savi spao je tako na četiri kafića, 40 sunčališta i kino, ali dvije zainteresirane tvrtke ovog su se puta ipak javile i ponudile Gradu da im postave tražene montažne objekte. Otvaranje ponuda pristiglih na natječaj procijenjen na pet milijuna kuna bilo je prošlog tjedna, a interes su iskazali Agram, koji bi montirao i održavao objekte za 4,3 milijuna te Marina studio, koji bi isti posao napravio za 3,6 milijuna kuna.

– U procesu smo donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Rok za žalbu na otvaranje istih je do sutra, nakon toga ćemo znati više – da će tvrtku koja će postaviti kafiće, kino i sunčališta tek izabrati kažu nam u gradskoj upravi, pa dodaju kako su s pripremom terena već počeli jer ga moraju pripremiti za dolazak objekata. Natječajem, govore, predviđeno je postavljanje i održavanje montažnih objekata od tvrtke koja dobije posao te horikulturno uređenje oko dostavljenih paviljona. Krčenje, odnosno pripremu terena odrađuje Grad sam, a sadržaji bi trebali uz rijeku biti dostupni do 29. kolovoza. Otprilike do datuma kad se očekuje kraj radova na obnovi samog Mosta slobode.

Bit će pet paviljona

Istočno i zapadno od Željezničkog ili popularno Hendrixova mosta postavit će se dva paviljona, 20 drvenih sunčališta i četiri sjenila, istočno od Mosta slobode bit će također dva paviljona, ali će jedan biti za gledanje filmova, smjestit će se ondje i deset drvenih sunčališta te dva sjenila, a na istom broju ležaljki odmarat će se na Zaprudskom otoku, ali ondje će biti jedan montažni paviljon.

VIDEO Stanje zagrebačkih mostova