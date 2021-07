Što će biti s Bandićevim zastavama? Vijori ih se 15.000, trošak je ogroman, a Tomašević ima plan

Kao gljive poslije kiše. Tako su jarboli i zastave, što one s grbom Grada što trobojnice, nicale prije tri godine. Stajale su već na Jankomirskom mostu, Aveniji Većeslava Holjevca i na potezu od Lučkog do rotora u Remetincu, no to pokojnom gradonačelniku Milanu Bandiću nije bilo dovoljno pa je naredio da ih se postavi i na šest ulaza u grad: na Domovinski most, Sarajevsku i Radničku, Jadransku i Slavonsku te Aleju Bologne. Tijekom godina javnom je nabavom naručeno 30.000 barjaka, a otprilike polovica se stalno vijori na stupovima javne rasvjete te na još 198 jarbola na 21 lokaciji. Napisalo se i tekstova i nasnimalo priloga o nepotrebnom bacanju novca, a sada su te silne zastave dočekale i novog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.