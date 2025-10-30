Naši Portali
OBITELJSKI SLUČAJ

Starica teško ozlijeđena, provodi se kriminalističko istraživanje u obitelji

30.10.2025.
u 20:08

Policija navodi da je istraživanje u intenzivnoj fazi te da će više informacija biti poznato nakon njegova dovršetka.

Zagrebačka policija istražuje 87-godišnjaka zbog sumnje da su teške ozljede 82-godišnje žene u Markuševcu nastale kao posljedica kaznenog djela, priopćila je u četvrtak Policijska uprava zagrebačka.

Policijski službenici su jutros oko 5 sati zaprimili dojavu da je 82-godišnja žena, s kućne adrese na području Markuševca, prevezena kolima hitne pomoći u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede. 

Zbog sumnje u kazneno djelo policija je pokrenula kriminalističko istraživanje nad 87-godišnjim članom obitelji, a sve okolnosti događaja i točne okolnosti nastanka ozljeda još se utvrđuju. Policija navodi da je istraživanje u intenzivnoj fazi te da će više informacija biti poznato nakon njegova dovršetka.

Ozljede obitelj istraga Markuševec

Kupnja