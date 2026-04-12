Stan u centru Zagreba ili kuća u predgrađu? Odselili na periferiju pa otkrili kako im je

Zagrepčanina zanimaju iskustva ljudi koji žive u Brezovici, Demerju, Rakitju, Sesvetama, Svetoj Klari jer si uspoređuje "pros/cons" stana i kuće. Upitao je stoga na Redditu korisnike koji žive u pregrađu: "Kada ste kupili nekretninu (ako ste ju kupili), koliko dugo ste tamo i kako podnosite putovanje do Zagreba (ako tamo radite)? Koje su vam najveće prednosti i mane što se tiče života u tim naseljima? Mislite li da bi bilo bolje da imate nekretninu oko tramvajske zone?".

"Skoro 3 i pol godine podstanar u Sesvetama, evo kupili stan prije 2 mjeseca isto u Sesvetama. Vlak + tramvaj do posla cca 35 minuta, kašnjenja ima, ali evo u sate kad ja idem na posao nije strašno. Blagoslovljena sam radnim vrimenom tako da me ni gužva na cesti ne hvata toliko. I ja bih voljela biti bliže gradu/bar u tramvajskoj zoni, ali nismo imali para, a i nakon ovoliko vremena navikli smo tu", piše u jednom od komentara.

U drugom se javio stanovnik Ivanje Reke. "Nasljedio sam kuću od bake i dede. Prednost je što je sve mirno, imaš svoje dvorište veliko, vrt, top je. Ne bih to mijenjao za stan u tramvajskoj zoni, meni ovako više paše. Ja vozim svugdje, ali u blizini mi je bus 281 za Glavni Kolodvor i imaju dvije linije za Kvatrić. Treba ti do Glavnog nekih 20-25 min, do Kvatrića 15-20. Ako, naravno, nije u vrijeme gužve. Ništa mi ne fali, ali treba ti realno auto. Još radim od kuće, tak da i ako idem u grad, idem u doba kad nema gužve i s autom sam za čas svugdje", opisao je.

Netko je napisao i da je razlika Klare i Brezovice "nebo i zemlja". "Problem Klare je prenapučenost i neuređena infrasfruktura u kvartu, ali sa aspekta pozicioniranja je na jako dobrom mjestu. Jako brzo si na obilaznici, imaš dva izlaza na izbor. Isto tako mostovi prema centru (Jadranski i Most slobode, a nije daleko ni Most mladosti). Klara je povezana manje/više kao i bilo koji drugi kvart u Novom Zagrebu, dok je Brezovica skroz druga priča", piše u komentaru.

"Točno tako, super si objasnio/la. Ja sam u Klari odma iza Trnskog i Sigeta i nekad odem i pješke na tramvaj kroz Trnsko/Trokut. U početku sam bila skeptična kad sam kupila stan zbog tog nekakvog negativnog konteksta u vezi Klare što se širi ovdje po Redditu, ali ja nikad zadovoljnija. Stambeno sam dobila stvarno sve što sam zamislila, od kvadrata, parkinog garažnog mjesta, spremišta... Razumijem ljude da pišu negativne stvari za uske odvojke gdje se sad grade male zgradice, ali toga ima skoro u svakom drugom kvartu u Zagrebu. Ovo u Klari što valja se rasprodalo odmah, mislim na glavne ulice koje su sasvim normalne i imaju nogostupe i čak i jedan dio biciklističke staze", piše u odgovoru na prethodni komentar.