Tjedan parkinga kao mjesec dana najma za terase

U tjedan dana zaradili bi na parkingu ono što od ugostitelja dobivaju na mjesečnoj bazi – monetarna računica terasa koje se nalaze na 240 parkirnih mjesta u gradu vrlo je jasna i nimalo povoljna.

Barem što se priljeva u gradsku blagajnu tiče.

Svaki izdatak je težak

– Do kraja veljače 2018. rješenje za postavljanje otvorene terase na parkirališnim mjestima imaju 94 ugostiteljska objekata – kažu u Gradu, pa dodaju da se cijene za postavljanje terasa razlikuju od zone do zone, ali i od godišnjeg doba. Najskuplje su, dakako, one u prvoj zoni, a i one koje ugostitelji postave usred sezone. Po četvornom metru terase smještene na parkirališnom mjestu u prvoj zoni, tako se, u sezoni plaćaju 52 kune mjesečno, u drugoj 43, trećoj 34 i četvrtoj zoni 36 kune, dok su izvan toplih mjeseci cijene nešto niže, pa ugostitelji po kvadratu moraju izdvojiti od 19 kuna za četvrtu, do 38 kuna za prvu zonu. S obzirom na to da su terase, u prosjeku, veličine nešto više od dvadeset četvornih metara, kafići centra grada iz svojih blagajni mjesečno Gradu isplaćuju oko 1500 kuna kako bi svoje stolove i stolice mogli držati i ispred lokala.

– Svota je to koju nama često nije lako izdvojiti. Ionako već plaćamo najam prostora, pa nam je svaki dodatni izdatak težak. Ali kad imamo terasu u ljetnim mjesecima, naravno da to pomaže poslu – kažu ugostitelji iz Martićeve ulice, koji terase smjeste upravo na parkirališna mjesta. Zbog toga naročito nisu sretni tamošnji stanari, koji tvrde da je parkirališta u gradu ionako premalo.

Jedno mjesto – 12,5 kvadrata

– Treba ljudima dati da rade, ali je li nužno da se zauzme tristo parkirnih mjesta – pitaju se stanari koji tvrde da bi samom naplatom parkinga Grad zaradio više nego iznajmljivanjem terasa. I zaista, izračuna li se najjednostavnije, odnosno pretpostavi da je svih 240 parkirnih mjesta u prvoj zoni te uzme li se u obzir da se parkiranje u njoj naplaćuje 14 sati dnevno, u mjesec dana u gradsku bi se blagajnu od naplate parkiranja slilo 605 tisuća kuna, dok bi se od terasa, da su također sve u prvoj zoni, zaradilo 156 tisuća. U sezoni, od jednog parkirališnog mjesta, veličine 12,5 kvadrata, u prvoj zoni Grad mjesečno “ubire” 650 kuna, a jednak se iznos može zaraditi od 108 sati parkiranja, odnosno za manje od osam dana.

– Svrha davanja javnog prostora u zakup nije samo zarada, već omogućavanje ugostiteljima da pošteno rade – kažu u Gradu, pa dodaju kako je cijena najma kvadrata za terasu ista i ako on nije na parkirališnom mjestu.