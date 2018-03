Nakon bazena dobit će i vrtić za dvjesto djece

Tražili su za njega lokaciju više od deset godina. Još 2013. pričalo se o izgradnji novog dječjeg vrtića za 350 djece na parceli između Stenjevečke ulice i Ulice hrvatskih branitelja, na samom zapadnom rubu naselja Špansko. Poznato je bilo i idejno rješenje, a trebala se samo izraditi projektna dokumentacija. Obećanje iz Grada Zagreba da će se gradnja smještajnog objekta za čuvanje najmlađih stanovnika tog naselja realizirati kroz 2015. nije ispunjeno. No očito su se nadležni vodili za onom “nikad nije kasno za dobre vijesti”, pa su prije nekoliko dana odlučili raspisati natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja.

I fontana za pijenje vode

Ali ipak u manjim gabaritima od najavljenih. Vrtić od 1500 kvadrata vrijednosti 28 milijuna kuna gradit će se za 200 djece, odnosno deset odgojnih skupina, od jasličara do predškolaca. Promijenili su i lokaciju - vrtić su odlučili premjestiti na drugi kraj naselja - na križanje ulica Marije Radić i Antuna Šoljana, u čijoj se blizini nalazi se i zelena površina na kojoj se, prema GUP-u, planira naselje od 4.000 stanova.

- Lokacija će time postati novo gravitacijsko područje i afirmira je u značajno mjesto za dopunu nedostajućih sadržaja rastućeg stambenog naselja - piše u programu za provedbu javnog natječaja, koji je izradio Zavod za prostorno uređenje. Među strogo određenim smjernicama arhitektima stoji i da vrtić mora imati pripadajuće dječje igralište s nekoliko izvora vode: za pijenje (fontana), zalijevanje i špricanje, kao i manji bazen za istraživanje vodom te dio za pranje igračaka. A tu je i zeleni dio za eko program te poligon za vožnju. Već drugi je to veliki projekt smješten u Špansko, čija se realizacija pokrenula u posljednjih nekoliko mjeseci, a o kojem se u naselju priča već godinama, otkako je naselje nastalo. Osim vrtića, pokrenulo se i pitanje bazena na mjestu karting-centra, čiji je izgled odnedavno poznat. No puno toga se još može promijeniti, kažu stanovnici, a da će se uistinu krenuti u realizaciju vjerovat će tek kad počnu radovi.

Godinama se nije mijenjalo

- Ljudi su sumljičavi, s obzirom da je to nešto o čemu se dosad samo pričalo. No uskoro krećemo i u izgradnju doma zdravlja, koji će se smjestiti pored onog starog. Još jedna je to rak-rana naselja, jednako kao i trošna tržnica, koja će se natkriti - najavljuje Željko Jeger, predsjednik GČ Stenjevec iz stranke Bandić Milan 365. U Špansko se počelo ulagati nakon 40 godina “tišine”, tokom kojih se stanovnicima gomilala frustracija svaki put kad su se ovi projekti spomenuli, i tijekom kojih se naselje uopće nije mijenjalo. Stvari su se maknule s mrtve točke nakon posljednjih lokalnih izbora. Do tad je GČ Stenjevec vodio Vladimir Andrić (HSLS), koji dodaje da mu je drago što su se ovi kapitalni projekti bitni za stanovnike naselja konačno pokrenuli.