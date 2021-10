Sindikati: Smijenjeni šefovi Holdinga odlaze baš kada su nešto počeli raditi

Nisu još stigli, figurativno govo reći, ni pošteno zagrijati stolac, a već su se iz njega morali dignuti. Tri i pol mjeseca nakon što ih je gradonačelnik Tomislav Tomašević sam odabrao, zbog čega je, podsjetimo, zaradio i prijavu Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, Nikola Vuković i Ante Samodol smijenjeni su s pozicije predsjednika i člana uprave Zagrebačkog holdinga.

Novi je šef, potvrdio je jučer Tomašević, Ivan Novaković, poduzetnik s dugogodišnjim iskustvom u Ininim tvrtkama, koji je diplomirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva te se doškolovao u Cotrugli Business School, a kao član uprave Holdinga odabran je u rujnu, nakon javnog natječaja.

Razlog? Teško su surađivali

– Iako smo se dogovorili oko za jedničkih strateških ciljeva, suradnja je postajala sve teža zbog različitih koncepcija vezanih za upravljanje Holdingom. Teško su surađivali s novoizabranim članovima uprave i Nadzornog odbora te u konačnici s nama – objasnio je jučer gradonačelnik zašto je dvojac morao otići.

Potvrdio je da imaju pravo na otpremnine u iznosu od tri mjesečne plaće, no izbjegavao je govoriti o detaljima razlaza, s obzirom na to da je i ostatak upravljačke ekipe Holdinga imenovala upravo gradska vlast, i to putem javnog natječaja. Jednostavno nisu funkcionirali kao tim, kratko je kazao, no pita li se ljude koji imaju višegodišnje iskustvo rada u velikim korporacijama, kao i u samom Holdingu, raskol je bio neminovan.

– Ova je smjena bila greška, ali greška koja se morala dogoditi. Vuković i Samodol su sposobni ljudi, kapacitirani za rad u ovako velikom sustavu, a ostatak izabrane uprave nije. Neminovno je moralo doći do razlike u mišljenjima i idejama i zato su oni morali otići – kaže Slavko Kojić, dugogodišnji pročelnik za financije pokojnog gradonačelnika Milana Bandića te nekadašnji predstavnik člana Holdingove skupštine koja je smijenila upravo dojučerašnjeg predsjednika i člana uprave.

Upravo smo imali sastanak

Da pucaju odnosi između njih dvojice i ostatka upravljačkoga tima, govori se još od četvrtka, nakon što se nitko iz uprave Holdinga nije pojavio kada je na dnevni red sjednice Gradske skupštine došlo izvješće o poslovanju te megatvrtke. Oporba je tada demonstrativno napustila vijećnicu, a zastupnici HDZ-a gradonačelnika su pitali postoje li kakvi problemi.

– Definitivno je došlo do neslaganja između aktualne uprave i Nadzornog odbora koji pokuša va kreirati odluke o politici poslovanja, iako to nije u njegovoj nadležnosti. Sve ovo dokaz je da Tomašević ne poznaje sustav i u njemu se ne snalazi, a to se odražava i na njegovo vođenje grada – oštar je HDZ-ov zastupnik Mario Župan, koji je i sam svojedobno bio u Nadzornom odboru. Slično ističe i Kojić, referirajući se na intervju s Ratkom Bajakićem, članom NO-a Holdinga, u kojem je dao svoju viziju razvoja gradske megatvrtke.

– Od prvog dana predstavnici NO-a pokušavaju penetrirati u posao uprave i odlučivati o radu Holdinga, što nije njihov posao – kaže Kojić.

Poanstavljje i smjenjivanje članova uprave jednog od najkompleksnijih sustava u Hrvatskoj, i to u tako kratkom razdoblju, za dugogodišnjeg bivšeg člana NO-a Holdinga Ljubu Jurčića znak je da aktualna vlast zapravo ne poznaje kako on zaista funkcionira.

– Trenutačna vlast ima želju napraviti nešto dobro, ali radi to na krivi način. Umjesto da su u upravi i NO-u ostavili dio starih članova koji bi ih mogli mentorirati u radu, oni su ih sve zamijenili i sad ne znaju kako dalje. Osim toga, očito je da ne shvaćaju koliko je vremena potrebno da se naprave promjene u jednom tako velikom organizmu – ističe Jurčić.

Da je ovaj potez bio greška, smatraju i sami djelatnici Holdinga. Darko Kleinberger, predsjednik Nezavisnog sindikata radnika Zagrebparkinga, kaže da mu je žao što sustav gubi “jedinih dvoje ljudi koji su ondje mogli i htjeli nešto i napraviti”.

– Vuković i Samodol otišli su upravo kad su počeli raditi konkretne korake, poput smjene šefa za nabavu. Upravo smo, doduše, imali sastanak i s novom upravom koji je trajao sat i pol. Čuli smo i razne pozitivne stvari pa ćemo vidjeti kako se stvari mijenjaju i reagirati – ističe Kleinberger. Holding je odlaskom Samodola, inače, izgubio člana uprave za financije, a Tomašević još nije najavio tko će ga zamijeniti.