Samo do podneva ZET prevezao 40.000 ljudi

Pripremali su se i danima prije, a ceste oko najvećih gradskih groblja policija i djelatnici gradske službe počeli su zatvarati nešto prije 8 sati, kada je počinjala izvanredna regulacija prometa. U to vrijeme samo su ranoranioci bili na nogama i sa svojim lampašima i cvijećem putovali prema posljednjim počivalištima najbližih. No iz ZET-a su već bili spremni za gužve koje su tek trebale doći.

Dodatni kapaciteti po potrebi

Poučeni iskustvom dosadašnjih godina, osigurali su dovoljno autobusa i za razdoblja kad dolazi do najvećeg priljeva ljudi – u kasnijim jutarnjim i ranim poslijepodnevnim satima. Samo do podneva prema gradskim grobljima ZET-ovi autobusi prevezli su oko 40.000 ljudi. Na Kaptolu, početnoj stanici za središnje gradsko groblje, bilo je najviše putnika, kažu iz ZET-a, a zbog toga su u najintenzivnijem periodu dolaska Zagrepčana autobusi polazili svake minute, odnosno, čim bi se napunili, dok je na početnim stajalištima istodobno stajalo njih nekoliko. Gužve su se počele stvarati već kod Manduševca, a čekalo se i u kolonama koje su sezale od ulaza u Mirogoj do autobusa koji je vozio od groblja. No ta se rijeka ljudi, kazali su iz ZET-a, neprestano kretala, tako da većih zastoja nije bilo.

– Budući da je u zonama gradskih groblja pristup omogućen samo vozilima ZET-a, taksi-vozilima, vozilima osoba s invaliditetom te vozilima s posebnom dozvolom, potražnja na autobusnim linijama čije trase prolaze uz veća gradska groblja pojačano će se pratiti još danas te će se prema potrebi uključivati u promet i dodatni kapaciteti – kažu u ZET-u, dodajući da posebna prometna regulacija traje još tijekom sutrašnjeg dana.

Najljepše po mraku

A građani koji su željeli upaliti svijeću na grobu svojih pokojnih na sam blagdan Svih svetih gotovo da se nisu žalili na gužve. Bolje rečeno, o njima nisu ni razmišljali, već su im misli bile uz one koji više nisu na ovom svijetu. Na tisuće lampiona svijetlilo je kod središnjeg križa na Mirogoju, gdje mnogi polažu svijeće za one kojima se ne zna grob, a osvijetljena je bila i gotovo svaka grobnica. Slično je bilo i na drugim grobljima – od većih, poput Miroševca i Markovog polja, do manjih poput Odre, Vrapča, Šestina, Brezovice... Upravo ljepota svijeća privlači mnoge da grobljem prošeću u večernjim satima, pa ima i onih koji, već tradicionalno, dolaze isključivo – po mraku.

– Tad svijeće dođu do izražaja pa su dojam i atmosfera sasvim drukčiji nego po danu – zaključuje jedan par.