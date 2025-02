Priprema se novi projekt uz 'turopoljsko more': Goričani dobivaju novu pješačko-biciklističku stazu

PRIUŠTIVI STANOVI

Bagere najavili prije mjesec dana, a još ih nema: Ogroman zagrebački projekt kasni jer je Gradu istekla građevinska dozvola

Ona je, naime, ishođena u listopadu 2021., a Zakon o gradnji nalaže da prestaje važiti ako investitor u roku od tri godine ne pristupi radovima. To se i dogodilo pa je građevinska dozvola istekla, a radovi na zgradi A11 ne mogu početi dok se ne produži. To bi trebalo biti do kraja mjeseca