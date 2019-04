Prijavite se za treće Svjetsko prvenstvo u pripremanju kotlovine

Rotary klub Velika Gorica ponovno organizira Svjetsko prvenstvo u pripremanju kotlovine koje, budući se radi o trećem po redu, ovoga puta postaje tradicionalno, a održat će se u nedjelju, 28. travnja 2019. godine, u starom dvorcu Lukavec.

Novac prikupljen kotizacijama i prodajom kotlovine namijenjen je humanitarnoj akciji velikogoričkih rotarijanaca 'Pet za izvrsnost' kojom se potiču mladi Velikogoričani da budu što bolji, dodjeljuju im se stipendije, financiraju specijalizirani programi namijenjeni mladima.

Foto: Željko Hladika/Pixsell

Među ostalim, novcem prikupljenim na tom humanitarnom natjecanju RC Velika Gorica prošle je godine stipendijom pomogao sjajnom mladiću i jednom od najnagrađivanijih hrvatskih učenika na domaćim i međunarodnim natjecanima u fizici, astronomiji i astrofizici Velikogoričanu Filipu Marijanoviću koji je otišao studirati fiziku na prestižnom Cambridgeu.

Upravo su počele prijave za ovogodišnje natjecanje u pripremanju kotlovine.

- Evo nas dogurali smo i do trećeg svjetskog prvenstva u pripremanju kotlovine. Dosadašnja dva puta bila su iznimno uspješna, imali smo sjajne natjecateljske ekipe, stotine ljudi su uživale u delicijama iz kotla koje su te ekipe spremile i potpuno smo ispunili naš temeljni humanitarni zadatak. Uopće ne sumnjam da će tako biti i ove godine – kaže Siniša Drobnjak, predsjednik RC Velika Gorica pozivajući sve one koji znaju što sve treba za sjajnu kotlovinu da to i pokažu na svjetskom prvenstvu.

Foto: Željko Hladika/Pixsell

Sve dodatne informacije i obrazac za prijavu ekipa za Svjetsko prvenstvo u kotlovini može se pronaći na internetskoj stranici www.kotlovina.com.

Za ocjenjivanje kotlovine odabran je i stručni žiri kojeg će sačinjavati ljubitelji i poznavatelji dobre hrane, a natjecanje će voditi popularni voditelj, zabavljač i sladokusac Davor Dretar Drele. Velikogorički rotarijanci prvenstvo organiziraju u suradnji s Plemenitom općinom turopoljskom, a ovogodišnje prvenstvo bit će dio manifestacije Turopoljsko Jurjevo koju organiziraju turopoljski plemenitaši i koja svake godine privlači tisuće posjetitelja u stari dvorac Lukavec.