U SUBOTU

Povratak u 2000-e: Najveći Y2K buvljak pretvara Gem Garden u modnu pistu

Zagreb: U Boogaloo klubu ponovno pokrenut Ful Kul buvljak
09.10.2025.
u 15:00

U kombinaciji sa sunčanom prognozom i osvježavajućim koktelima, Gem Garden će se pretvoriti u živopisno modno okupljalište koje spaja glazbu, stil i dobru energiju

Subota, 11. listopada, rezervirana je za sve ljubitelje mode s prijelaza milenija! Nakon ljetne pauze, na teniskim terenima Gem Gardena u Klaićevoj 3 održat će se četvrto izdanje najpoznatijeg Y2K Buvljaka u gradu, koji će od 11 do 16 sati ponovno okupiti sve zaljubljenike u modu ranih 2000-ih.

Na štandovima će se moći pronaći više od 250 pažljivo odabranih “handpicked” Y2K komada – od torbica i topova do reworkanih traper jakni brenda Blur Vintage, a organizatori, poznati zagrebački kolektivi JelSkupo i BlurVintage, poručuju da je ovo dosad njihovo najjače izdanje. – Ovo je naše četvrto, a ujedno i prvo post-ljetno izdanje, što znači da smo spremni za pravi modni spektakl. Teniski teren Gem Gardena pretvaramo u pistu za sve one koji traže autentične vintage komade koje je teško pronaći drugdje – poručuju organizatori.

Osim bogate ponude održive mode, buvljak donosi i pravi Y2K doživljaj – uz DJ set zagrebačkog DJ-a MINDMVE (Mattea Maćaša) koji će vrtjeti najveće hitove ranih 2000-ih. U kombinaciji sa sunčanom prognozom i osvježavajućim koktelima, Gem Garden će se pretvoriti u živopisno modno okupljalište koje spaja glazbu, stil i dobru energiju.

 
Ključne riječi
buvljak Zagreb

