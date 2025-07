Posjetili smo novi zagrebački muzej: Zip-lineom preletite Jadran pa zavirite u drevni karneval

Ovoga ljeta nemate vremena za daleka putovanja, a ni budžet vam to ne dopušta? Zagreb nudi savršenu alternativu jer je upravo u jeku godišnjih odmora dobio Muzej putovanja, atrakciju koja posjetitelje vodi na razna odredišta bez avionskih karata i čekanja u redovima. Travel Experience Museum smješten je u samom centru grada, na adresi Ilica 1, a uz interaktivne instalacije, mirise, zvukove i realistične scenografije na dvjestotinjak četvornih metara nudi doživljaj raznih destinacija u svijetu.

U prvom dijelu multimedijalnog postava otkriva se kako su prije 70 do 100 tisuća godina prvi ljudi migrirali s afričkog kontinenta, zašto su hodočasnici u srednjem vijeku riskirali život na dugim i neizvjesnim pohodima te na koji je način Put svile povezivao Europu i Aziju razmjenjujući ne samo robu, već i ideje i kulture. A možete saznati sve i o Ötziju, jednom od najstarijih prapovijesnih putnika čije je mumificirano tijelo pronađeno u Alpama. Zanimljiva je i usporedba "prapovijesnog putnika" i današnjeg "backpackera", sličnih po opremi, ali različitih po motivaciji, budući da se nekoć putovalo radi preživljavanja, a danas se to čini zbog želje za avanturom.

Postav su osmislili autori Sandro Đukić i Dijana Špirić te projektni tim s Vesnom Jurić Bulatović, a on kombinira fizičke eksponate i suvremene tehnologije pa tako u dijelu posvećenom vjerskim putovanjima posjetitelji mogu vidjeti oltariće koji su služili za molitvu tijekom hodočašća, ali i školjku svetog Jakova, koja se nosila oko vrata kao znak raspoznavanja na ruti prema Santiagu de Composteli. Koncepcija muzeja, iza kojega stoji Kompas Grupa, zamišljena je kao edukativno-interaktivna platforma koja istražuje fenomen putovanja od prvih koraka ljudske vrste u potrazi za boljim uvjetima života do pojave današnjih globalnih avanturista s ruksacima na leđima.

– Željeli smo stvoriti prostor koji će gostima Zagreba, a i domaćoj publici te školarcima ponuditi doživljaj koji se uklapa u naš osnovni biznis. Muzej putovanja bio je logičan iskorak – objašnjava Željko Čuljak, direktor korporativnog razvoja Kompas Grupe. Ideja je bila kreirati atrakciju u kojoj se, ističe voditelj projekta Igor Bulatović, susreću povijest i tehnologija kako bi se dočarao razvoj putovanja kroz stoljeća te posjetiteljima omogućilo da urone u destinacije na način koji im inače nije dostupan.

– Imamo dva osnovna dijela, povijesno-edukativni, koji prikazuje kako je putovanje nastajalo i razvijalo se, te iskustveni, koji posjetitelje uvodi u suvremene i buduće oblike kretanja. Željeli smo da svatko, bez obzira na dob, može pronaći nešto što ga inspirira – kaže Bulatović. Drugi segment muzeja tako je posvećen doživljajima pa se ondje doslovno možete izgubiti u vizualnim i zvučnim efektima, VR iskustvima i interaktivnim sadržajima koji putovanje pretvaraju u igru. Na interaktivnim ekranima imate priliku doznati više o kolodvorima koje nazivaju "katedralama industrijskog doba", a VR naočale odvest će vas u potpuno nove svjetove, pa i u kapljicu vode. Posjet usto možete ovjekovječiti fotografiranjem u "green roomu".

Dio postava posvećen je i Hrvatskoj, a ondje možete na monitorima složiti svoj savršeni dan birajući između kulturnog, gastronomskog i sportskog sadržaja. – Turisti u Zagrebu najčešće ostaju jedan do dva dana pa smo im htjeli ponuditi sadržaj koji će ih inspirirati da istraže ostatak zemlje – ističe Bulatović. Ulaskom u senzorne kutije posjetitelji usto mogu doživjeti različite dijelove naše zemlje te iskusiti, primjerice, prelazak preko jadranskih otoka iz perspektive zip-linea ili se naći u polju lavande, a uz pomoć VR tehnologije osjetit će i duh drevnih karnevalskih rituala s Grobnika.

Na kraju je tu i projekcijska soba koja je zamišljena kao prostor za opuštanje pa se na zidovima izmjenjuju atraktivni prikazi svjetskih metropola, a posjetitelji ondje mogu doznati i zanimljivosti te zabavne činjenice o različitim destinacijama, poput one da New York tijekom noći potroši više električne energije nego cijela Južna Amerika. Muzej putovanja radi od utorka do nedjelje od 10 do 20 sati, a petkom do 22 sata. Ulaznica za odrasle stoji 11 eura, odnosno 7,5 za studente i umirovljenike, a do 9. rujna, kada bi trebalo biti i svečano otvorenje, možete iskoristi akciju i postav razgledati u pola cijene.