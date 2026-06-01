Alergičari, pažnja! Sutra će koncentracije peludi ovih biljaka u Zagrebu biti visoke: 'Svi će imati tegobe'

Proljeće i ljeto razdoblja su najviših koncentracija peludi, a tijekom lipnja situacija je posebno problematična za one alergične na trave i koprivu. Budući da je danas kišni dan nekakvih tegoba nema, ali sutra će doći do pogoršanja. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" upozoravaju da će sutrašnja situacija biti ozbiljna za alergičare. Prema njihovu alergijskom semaforu, očekuje se da će koncentracije peludi od trave i bora biti vrlo visoke, a kopriva umjerene. Sve alergične osobe imati će tegobe, stoji u obavijesti.

– Razdoblje u kojemu trave cvatu je iznimno dugo te traje od travnja pa sve do rujna, a najveće se koncentracije njihove peludi uobičajeno bilježe u svibnju. U mnogim su slučajevima upravo trave uzročnici alergijskih reakcija – piše na službenim stranicama Štampara.

Kako su nam ranije objasnili naši sugovornici, za održavanje koncentracija peludi trave nižom ključna je redovna košnja, no proteklih su godina stanovnici sve češće primjećivali nepokošene livade i parkove. Problem stvara i novi pilot projekt odgođene košnje koji se od prošle te ove godine provodi na pojedinim gradskim lokacijama.

Što možemo učiniti sami za sebe u prevenciji pojave simptoma? U NZJZ-u "Dr. Andrija Štampar" imaju odgovore.

informirati se o kretanjima peludnih alergena na Web-stranici Zavoda;

izbjegavati odlazak u prirodu za vrijeme sunčanog i vjetrovitog vremena;

za odlazak u prirodu izabrati dan nakon kiše, jer su tada koncentracije peludi u zraku najniže;

nakon boravka na otvorenom prostoru, pri povratku kući oprati ruke, istuširati se, oprati kosu i presvući odjeću;

ne sušiti rublje na zraku u vrijeme visokih koncentracija peludi;

prekriti krevet i zatvoriti prozore u vrijeme najveće koncentracije peludi;

nositi sunčane naočale i šešire tijekom dana;

četkati i prati kućne ljubimce, jer oni također skupljaju pelud;

boraviti u zatvorenim i klimatiziranim prostorima;

uzimati redovito terapiju propisanu od strane liječnika.

Na njihovim službenim stranicama objavljuje se i alergijski semafor. Način je to dnevnog izvještavanja o koncentraciji peludnih zrnaca u zraku određenog područja. Temeljem mjerenja koncentracije peludnih zrnaca u prostornom metru atmosferskog zraka određuju se boje alergijskog semafora: zelena, žuta i crvena. Objavljuje se i peludni kalendar koji predstavlja grafički prikaz peludnog spektra u zraku istraživanog područja tijekom promatranog vremena, a najčešće se izrađuje za razdoblje od godine dana. Zbog različitosti biljnih vrsta i početka njihove cvatnje izrađuje se za svako biogeografsko područje.

Peludni kalendar prikazuje informaciju o početku, trajanju i kraju polinacije pojedine biljne vrste na određenom području. Promjenljivost peludnog kalendara, koja se očituje iz godine u godinu, u ovisnosti je o klimatskim čimbenicima, ali i o rezultatima antropogenog utjecaja npr. sadnja novih vrsta u parkovima, različita iskorištenost zemljišta.