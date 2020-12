Pokretni ured Holdinga u Remetama, Hreliću i Folnegovićevom naselju

Pokretni ured Zagrebačkog holdinga sutra će biti u Remetama, Kozjaku, Vukovarskoj, Hreliću i Folnegovićevom naselju, javljaju na svojoj web stranici.

Od 8 do 10 sati u ulici Vinec 1, na parkiralištu u Remetama, a od 11 do 12.30 sati u Bijeničkoj 97, kod MO Kozjak. Poslijepodne, ured će biti od 13.30 do 14.30 sati u zoni ulaza u Holding centar u Ulici grada Vukovara 41, od 15.30 do 17 sati kod DVD-a Hrelić te od 18 do 20 sati u u zoni Laurenčićeve ulice u Folnegovićevom naselju.

Podsjećamo, u Pokretnom uredu Zagrebačkog holdinga mogu se ugovoriti ili modificirati sve usluge iz portfelja Društva, dobiti informacije, savjeti, podnijeti zahtjevi ili platiti računi bez dodatne naknade. Prepoznatljivo specijalizirano vozilo Zagrebačkog holdinga radnim danom obilazi četiri naselja (od 8 do 20 sati), a subotom je u zoni tržnica (od 8 do 13 sati).