Petrinjska do petka zatvorena za promet, u utorak i dio Zvonimirove

U Petrinjskoj se radi na uklanjanju dimnjaka pa će ta ulica na dijelu od Boškovićeve do Amruševe ulice zatvorena za promet biti sve do petka, 26. lipnja. Doduše, samo od 9 do 19 sati, pa će se u večernjim i noćnim satima ondje moći voziti.

A u utorak se zatvara Zvonimirova u smjeru istoka na dijelu od Šubićeve do Heinzelove ulice. Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će Ulica kralja Zvonimira - Šubićeva - Martićeva - Heinzelova - Ulica kralja Zvonimira.