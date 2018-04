Petek se ispričao: Pogriješio sam, Čistoća ipak odvaja otpad

Renato Petek, zastupnik u zagrebačkoj gradskoj skupštini iz Josipovićeve stranke Naprijed Hrvatska jučer je na službenoj Facebook stranici objavio snimku na kojoj djelatnici Čistoće smeće iz različitih spremnika bacaju u isti kamion. No, danas je ustvrdio kako je pogriješio.

Pogriješio sam, da točno je da je pod zemljom jedno, a nad zemljom drugo. Nažalost, iz kuta iz kojeg je snimljen video ne vide se oznake koje su nad zemljom. No to ne umanjuje činjenicu da Zagreb nije spreman na odvojeno prikupljanje otpada. U osam mjeseci, koliko sam u Skupštini, svaki mjesec se govori o otpadu i evidentno je to da se u cijelu priču ušlo nepripremljeno - rekao je Petek, piše Tportal.

Snimku koju je objavio Petek komentirao je i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

- To je beskrupulozna laž koju će Čistoća na najbolji mogući način demantirati. Drugo im nije ništa preostalo nego da lažu i podvaljuju, to im je dio posla. Ja bih na njihovu mjestu bio konstruktivan, upućivao na pogreške koje čini gradonačelnik, jer nije Bog ni svetac, a ono što je dobro pohvalio bih i afirmirao, a ne insinuirao i lagao. Nismo mi bedasti da najprije molimo ljude da odvajaju otpad pa da sve skupa trpamo u isti kamion – rekao je gradonačelnik.