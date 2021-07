Pavle Kalinić : Kad je Bandić izašao iz zatvora drugi put, bio je to početak kraja

U emisiji Nedjeljom u 2 danas je gost pročelnik Ureda za upravljenje u hitnim situacijama Pavle Kalinić. Njegov će se ured uskoro, podsjetimo, nakon 13 godina ugasiti. U emisiji govori o svojoj budućnosti, ali i protekloj karijeri.

Što se tiče rada u uredu, smatra da je on potreban bio on tamo ili ne, a napomenuo je da u njegov budžet od 139 milijuna kuna ulaze i prihodi za zagrebačke vatrgoasce, a dio ide i HGSS-u. ŠTo se tiče budućnosti rekao je da ima nekoliko opcija.

"O meni nitko nikad nije nitko odlučivao, ja odlučujem za sebe. Neću surađivati s ovom vlasti, idem svojim putem", rekao je Kalinić.

Voditelj Aleksandar Stanković pitao ga je i da li smatra da pokojni gradonačelnik Milan Bandić zaslužuje spomenik.

- Zavisi, kad prođe određeno vrijeme. Ljudi zanemaruju da je on ipak dobio 6 puta te izbore. Pomagao je sirotinji, prijelomni trenutak je bio kad je izašao iz zatvora drugi put, to je bio početak njegovog kraja - objasnio je.

Voditelj je pročelnika pitao o iskustvu u Domovinskom ratu.

- Bio sam načelnik u sektoru Zagreb zapad, pokušale su se popuniti brigade - bilo je više poziva nego interesa - rekao je Kalinić.

U ratu je ranjen.

- Pala je granata, a ja sam imao granate na sebi i mene je najviše raznijela moja granata, zato kažem da sam se sam ranio - rekao je.

Rat je doveo i do razgovora o vjeri, pa i o Međugorju za kojeg ga pitaju za mišljenje o tome je li zaista mjesto ukazanja.

- Ako se ljudi tamo dobro osjećaju, nema razloga da ljudi ne idu u Međugorje. Ja ne spadam u ljude koji su vjerski orijentirani, ali ne vidim zašto ljudi ne bi išli u Međugorje. Irelevantno je da li će Vatikan to priznati, bitno je da se ljudi dobro osjećaju - rekao je.

Komentirao je i garnituru koja će ukinuti njegov ured.

- Nemam apsolutno ništa protiv njih, ta je ekipa više manje poštena, ali su počeli raditi greške što se tiče ovih imenovanja. Ključno je da će morati skupiti ekipu koja nešto zna , kako stvari funckioniraju. Stvari se moraju u Zagrebu bitno ubrzati, no mmislim da se vlast usporava i da je to loše.

Pričalo se i o demokraciji, pa su na temu došli i Putin i Rusija.

- To se radilo o Impreiju koji je radio 300 godina i slomio se na praznim samoposulgama. Kad dođete u St. Petersburg, to je Europa, ali kad se maknete nekoliko desetaka kilometara to je drugo.



Spomenuo je i ulogu SAD- a za vrijeme Domovinskog rata pa je rekao da je SAD htio intervenirati, mogao je to napraviti 1991. godine. Komentirao je i Josipa Broza Tita.

- Smatram da je Tito jedan od najvećih državnika 20. stoljeća - rekao je Kalinić

Voditelj ga je pitao i što misli o tome što je Milan Bandić "Tita prodao Hasanbegoviću".

- Mislim da je tada najtužniji čovjek bio on, ali bilo mu je bitno da sačuva vlast. To mu je bitno umanjilo ugled u Zagrebu i da mu velika većina nije oprostila - rekao je Kalinić.

Komentirao je i optužbe da je Kalinić širio paniku nakon potresa u ožujku 2021. godine.

- Bio je potres, napravljena je mobilizacija, nakon toga se javlja Radio Sljeme i oni me pitaju što da napravim, a ja sam rekao da će uslijediti serija potresa. Tad su me optužili da širim paniku, ali zslijedio je potres upravo dok je razgovor trajao, onda su me dečki ostavili na miru - objasnio je Kalinić i rekao da je razočaran aktualnom državnom vlašću oko obnove nakon potresa.

- Zagreb je davno trebao biti veliko gradilište. Ono što me je razočaralo - mi smo inzistirali da se u školama i fakultetima rade vježbe kako da djeca i studenti izađu, a prihvatili su to samo u županijama gdje je bio potres, a naše najugroženije područje je Dubrovnik - rekao je Kalinić dodavši da je sreća što nije bio jači potres u Zagrebu, no ističe da je moguće da metropolu ponovno pogodi jednako jak potres.

Upitan je za mišljenje o predsjedniku Zoranu Milanoviću.

- Nemam namjeru ništa govoriti protiv Milanovića. Mislim da retorika koju koristi je neprimjerena instituciji predsjednika. Mislim da nema nikakvog razloga da bude sukob između njega i premijera bez obzirom na to tko je na funkciji jednog i drugog - objasnio je.

Voditelj je spomenuo njegov hobi maketama aviona, a Kalinić mu je poklonio knjigu o umjetnosti oslikavanja aviona.